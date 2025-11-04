Reconocimiento nacional: el hospital de Cipolletti fue destacado por su gestión de residuos peligrosos

El hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti fue reconocido como referente en Río Negro en el tratamiento de residuos peligrosos. (Foto: Gobierno de Río Negro)

El hospital Dr. Pedro Moguillasky de Cipolletti fue reconocido a nivel nacional por su gestión ejemplar de residuos especiales, convirtiéndose en hospital de referencia en Río Negro. El camino hacia este logro comenzó hace más de 12 años, cuando el equipo del hospital inició un trabajo conjunto con el Área Técnica de Salvaguarda Ambiental de Nación y el Departamento de Saneamiento del Ministerio de Salud provincial. Desde entonces, el compromiso fue claro: proteger la salud de pacientes, trabajadores y comunidad a través de prácticas ambientales concretas y sostenidas.

María Eugenia Sandoval, trabaja hace 35 años en el hospital, es licenciada en enfermería e integra el Comité de Gestión de Residuos Especiales reconocido por Nación además del Comité de Control de Infecciones Intrahospitalarias. En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Sandoval, explicó que, desde el inicio, hace aproximadamente 12 años, el comité enfocó sus esfuerzos en proteger la salud de pacientes y comunidad mediante un manejo seguro de residuos hospitalarios.

«Trabajamos en medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales negativos que generan, por ejemplo, los residuos biocontaminados y químicos. A través de estas medidas de prevención estamos cuidando la salud de los pacientes, de la comunidad y del medio ambiente«, afirmó Sandoval.

Además, la profesional recordó que la primera visita del equipo nacional tuvo como objetivo identificar fortalezas y debilidades del área. Según Sandoval, esa primera instancia fue fundamental para marcar así el punto de partida para un plan de acción.

Ese plan incluyó mejoras concretas en infraestructura y equipamiento. Sandoval recordó que comenzaron con acciones como “mejorar el depósito final de residuos, conseguir los carros para que el personal de limpieza no los lleve en las manos”, mostrando cómo cada detalle impacta en la seguridad diaria.

La seguridad del personal fue una prioridad constante. Sandoval detalló que contaban con “descartadores corto punzante donde van las agujas y los bisturí para evitar los accidentes» y también verificaban “la calidad de las bolsas donde van los residuos que sean de los micrones adecuados”, asegurando que cada elemento cumpla con los estándares más estrictos.

El tratamiento de residuos biocontaminantes en el hospital de Cipolletti: una tarea que fue creciendo

Un año después de la primera visita, Nación volvió para medir los avances, utilizando un sistema de evaluación llamado matriz ponderada de gestión de residuos, que tiene un puntaje y permite calificar el desempeño de los hospitales.

La licenciada en enfermería sostuvo que se implementaron procesos rigurosos de clasificación de residuos, señalética, auditorías internas y capacitación del personal. «Evaluaban si clasificamos los residuos, si los apartamos, si tenemos cartelería, señalética, si tenemos un comité conformado, si tenemos una recolección interna de los residuos, si hacemos capacitación para el personal para que sepa qué colocar en cada bolsa, y si hacemos auditoría”, detalló haciendo énfasis en la complejidad de un manejo ambiental eficiente.

Los residuos biocontaminados y químicos reciben tratamientos específicos para minimizar riesgos. Sandoval explicó que “el tratamiento que se le da a los residuos biocontaminados, que son todos aquellos que tienen fluidos corporales, es el autoclavado y entierro”, mientras que “a los residuos químicos es a través del encapsulamiento con cal y arena, que al endurecerse atrapa físicamente los componentes peligrosos”, mostrando el rigor de los protocolos empleados.

El comité responsable de este trabajo destacado por Nación está conformado por cuatro personas y hoy para el equipo, cada logro es un recordatorio de su compromiso con la comunidad. “Nos llenó de alegría porque es un trabajo muy grande, nos llevó años a alcanzar esta mención”.