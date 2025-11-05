Novedosa rama de la medicina en Río Negro: «Podemos adelantarnos al desarrollo de una enfermedad»

El equipo está conformado por Emilia Monsalvez, médica funcional orthomolecular; Patricia Domenichini, medicina integrativa y epigenética y María Angélica Dezilio, cito e histotecnóloga. Foto: Florencia Salto.

“Podemos adelantarnos al desarrollo de una enfermedad latente que aún no se ha expresado en nuestro cuerpo”, asegura Patricia Alejandra Domenichini (52), médica clínica e intensivista de adultos de Bahía Blanca quien llega a Río Negro para integrar un novedoso equipo de salud en Cipolletti.

Luego de atravesar una enfermedad ella misma, decidió ampliar su visión y se inspiró para integrar nuevas perspectivas científicas a su labor cotidiana. Se formó en Medicina Bioenergética Funcional Biológica Complementaria y No Alternativa, un novedoso enfoque para la atención de pacientes con múltiples patologías, que viene en ascenso.

La medicina integrativa se vale de herramientas tecnológicas avanzadas como la biorresonancia cuántica y test epigenéticos, que llegarán a la región para marcar un antes y un después. “Pueden utilizarse en todo tipo de patologías o desequilibrios, acompañando tratamientos médicos convencionales y promoviendo la recuperación desde una mirada más global”, asegura.

“La Medicina Bioenergética Funcional Biológica, junto con herramientas como la Biorresonancia Cuántica y los Test Epigenéticos, se encuentran en un momento de expansión, con grandes desafíos y oportunidades hacia el futuro, representando una proyección de la medicina del futuro”, asegura.

De la mano de esta especialidad es posible prevenir una enfermedad, según reitera la referente. El enfoque contempla aspectos físicos, emocionales, mentales, sociales y energéticos del ser humano, partiendo de la base de que todos influyen en la biología y en el equilibrio general del organismo.

“Lo interesante es que puede informar acerca de riesgos potenciales de enfermedades latentes que no se han expresado aún y tomar conductas proactivas para restablecer el orden energético en nuestro cuerpo”, dice Domenicini.

«Tiene que ver con la energía vital del cuerpo, cómo fluye dentro del sistema biológico permitiendo diagnosticar bloqueos o alteraciones que impactan en los diferentes órganos y tejidos expresándose de esta manera la enfermedad». Patricia Domenichini, médica especialista en medicina integrativa bioenergética funcional biológica. Epigenética.

Su larga trayectoria en medicina llega a la Patagonia

Patricia Domenichini trabaja como auditora médica del Hospital Italiano Regional del Sur y tiene su consultorio particular. Se prepara para traer este enfoque a los pacientes de la Patagonia Norte, donde formará parte de un equipo interdisciplinario en una clínica privada de la ciudad de Cipolletti.

El equipo está conformado por Emilia Monsalvez, médica funcional orthomolecular y estética; María Angélica Dezilio, cito e histotecnóloga del servicio de Anatomía Patológica del hospital Castro Rendón y Centro Patología del Comahue; Patricia Domenichini y tres secretarias.

Foto: Florencia Salto

El objetivo general es que Río Negro y Neuquén cuenten con acceso a la medicina integrativa, desde una mirada «más consciente, preventiva y personalizada, en armonía con las particularidades ambientales y sociales del territorio patagónico».

El modelo está basado en la evidencia y combina los avances de la Medicina Convencional Occidental con los aportes de esta rama innovadora. “Hasta el momento no existen centros en Neuquén o Río Negro que integren formalmente este abordaje, sin embargo, observamos un interés general creciente por este enfoque integrativo, tanto en pacientes como en profesionales de la salud”, afirma.

Como antecedentes, Patricia cuenta con una extensa carrera asistencial y académica: realizó más de 40 cursos y actualizaciones; y trabaja hace 21 años en el Hospital Italiano Regional del Sur en Bahía Blanca, donde fue coordinadoray subjefa de Terapia Intensiva.

Es autora de varias presentaciones en jornadas científicas y fue reconocida en el 30º Congreso Argentino e Internacional de Terapia Intensiva (SATI, 2020) por el trabajo “Epidemiología de la ventilación mecánica en Argentina (Estudio EpVAr)”.

Qué es la biorresonancia cuántica

Es un escáner biofísico avanzado que permite evaluar el estado funcional del cuerpo humano, identificar «bloqueos o desequilibrios energéticos» de los diferentes órganos y tejidos.

“Para comprender el funcionamiento de esta herramienta, debemos entender que somos más energía que materia”, precisa la médica y explica que el cuerpo humano está constituido por un conjunto de órganos y tejidos, células, moléculas y atomos. «Sus núcleos contienen partículas subatómicas llamadas protones y neutrones que se encuentran en constante movimiento (energía cinética). Esta energía es detectada por inductores auriculares que se colocan al paciente, en una unidad de medida llamada frecuencias Hz”, explica. La información es procesada por el equipo y comparada con un patrón estándar normal, lo que permite detectar alteraciones frecuenciales y evaluar la capacidad de respuesta del organismo.

«Además, esta herramienta detecta movimiento de gérmenes (virus, hongos, parásitos y bacterias), el perfil emocional y el estado funcional de los centros energéticos mayores y ríos nadis o meridianos que son las calles por donde fluye la energía en el cuerpo», plantea Patricia.

“Lo interesante es que no sólo detecta, sino que permite aplicar terapias correctivas, ordenativas, de fortalecimiento del tejido y debilitantes en el caso de gérmenes, todo en frecuencias Hz”, comenta.

Qué son los test epigenéticos

Con cinco hebras de cabello y sus folículos pilosos se realiza el análisis. Estos tests aportan información sobre cómo los factores ambientales y hábitos de vida pueden influir en la expresión genética, ya que los genes se activan o desactivan en respuesta al entorno, según explica la especialista.

“De acuerdo a los resultados de cada estudio, brindamos un plan estratégico terapéutico personalizado de optimización nutricional adaptada a los genes del paciente”, concluye la médica.

Por qué trae la especialidad a Río Negro y Neuquén

Diario RÍO NEGRO consultó los motivos por los cuales desembarca en la región a lo que la profesional explicó que, en general, las personas viven expuestas a múltiples factores que afectan su salud: estrés crónico, hábitos de vida poco saludables, contaminación ambiental, exigencias laborales, conflictos emocionales y sociales, junto con la exposición a radiaciones, tóxicos y alimentos ultraprocesados. «Todo eso genera un impacto en la biología humana y altera mecanismos naturales de autorregulación» del organismo», plantea.

En el caso específico de Neuquén y Río Negro, son territorios que enfrentan condiciones ambientales particulares. Para Patricia, “la exposición a la contaminación derivada de la actividad petrolera y gasífera, refuerzan la necesidad de implementar un modelo médico más consciente, preventivo y humanizado, capaz de abordar los efectos del entorno sobre la salud desde una mirada integral”, plantea.