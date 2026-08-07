Congresos y reuniones con vistas a la Patagonia: la apuesta de Río Negro para todo el año

Con el acompañamiento de la ATUR, los bureaus de Bariloche y Viedma mostraron la oferta provincial para congresos, convenciones e incentivos.

La Patagonia ya no seduce únicamente por sus paisajes, la nieve o el mar. Cada vez con más fuerza, Río Negro busca consolidarse como un destino competitivo para el turismo de reuniones, un segmento que mueve miles de viajeros durante todo el año y genera un fuerte impacto económico en hoteles, gastronomía, transporte y servicios. Con ese objetivo, la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR) participó de Meet Up Argentina 2026, el encuentro más importante del país dedicado a congresos, convenciones y eventos.

Organizado por la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, Eventos y Burós de Convenciones (AOCA), el encuentro reunió a más de 2.000 profesionales del sector, 180 expositores y 140 compradores internacionales. Durante las jornadas se desarrollaron rondas de negocios, presentaciones de destinos y espacios de intercambio que posicionan a Meet Up como la principal vidriera para la industria MICE en Argentina.

La presencia rionegrina respondió a una estrategia para diversificar la actividad turística y reducir la estacionalidad. La provincia busca complementar su reconocida oferta de naturaleza con la captación de eventos corporativos, científicos, deportivos y culturales que generan movimiento económico durante los doce meses del año.

La provincia busca consolidarse en el mercado MICE con una propuesta que combina infraestructura, conectividad y escenarios naturales únicos.

En este trabajo resulta clave la articulación entre el sector público y privado, representada por los bureaus de convenciones de Bariloche y Viedma, que participaron del encuentro con el acompañamiento de la ATUR.

San Carlos de Bariloche volvió a exhibir su experiencia como uno de los principales destinos argentinos para congresos y convenciones. Con una infraestructura consolidada, hoteles preparados para grandes encuentros, centros de convenciones y una amplia conectividad aérea, la ciudad presentó su calendario de eventos y la oferta de servicios especializados a través del Bariloche Bureau y representantes del sector privado.

En paralelo, Viedma mostró el crecimiento que viene registrando como destino emergente para el turismo de reuniones. La capital provincial apuesta a fortalecer su infraestructura, mejorar su conectividad y consolidar un plan integral de captación de eventos. El Buró de Turismo de Reuniones y Eventos de Viedma, integrado al Ente Mixto de Promoción Turística (ENVITUR), expuso el trabajo conjunto que impulsa con organismos públicos y empresas para posicionar a la ciudad en este mercado.

La delegación oficial estuvo integrada por la secretaria de Turismo de Río Negro, Sol Canalda, y el director ejecutivo de la Agencia de Turismo de Río Negro, Diego Piquín, quienes participaron de las rondas de negocios y presentaciones de destinos. La apuesta apunta a seguir ampliando la agenda de congresos, convenciones y encuentros profesionales que permitan mostrar la diversidad de Río Negro y generar un flujo sostenido de visitantes durante todo el año.