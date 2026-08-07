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Viajes y Turismo

Congresos y reuniones con vistas a la Patagonia: la apuesta de Río Negro para todo el año

Con Bariloche consolidada como sede internacional y Viedma en pleno crecimiento, la provincia reforzó su estrategia para captar congresos, convenciones y encuentros corporativos durante su participación en Meet Up Argentina 2026, el principal evento de la industria MICE del país.

Redacción

Por Redacción

Con el acompañamiento de la ATUR, los bureaus de Bariloche y Viedma mostraron la oferta provincial para congresos, convenciones e incentivos.

La Patagonia ya no seduce únicamente por sus paisajes, la nieve o el mar. Cada vez con más fuerza, Río Negro busca consolidarse como un destino competitivo para el turismo de reuniones, un segmento que mueve miles de viajeros durante todo el año y genera un fuerte impacto económico en hoteles, gastronomía, transporte y servicios. Con ese objetivo, la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR) participó de Meet Up Argentina 2026, el encuentro más importante del país dedicado a congresos, convenciones y eventos.

Organizado por la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, Eventos y Burós de Convenciones (AOCA), el encuentro reunió a más de 2.000 profesionales del sector, 180 expositores y 140 compradores internacionales. Durante las jornadas se desarrollaron rondas de negocios, presentaciones de destinos y espacios de intercambio que posicionan a Meet Up como la principal vidriera para la industria MICE en Argentina.

La presencia rionegrina respondió a una estrategia para diversificar la actividad turística y reducir la estacionalidad. La provincia busca complementar su reconocida oferta de naturaleza con la captación de eventos corporativos, científicos, deportivos y culturales que generan movimiento económico durante los doce meses del año.

La provincia busca consolidarse en el mercado MICE con una propuesta que combina infraestructura, conectividad y escenarios naturales únicos.

En este trabajo resulta clave la articulación entre el sector público y privado, representada por los bureaus de convenciones de Bariloche y Viedma, que participaron del encuentro con el acompañamiento de la ATUR.

San Carlos de Bariloche volvió a exhibir su experiencia como uno de los principales destinos argentinos para congresos y convenciones. Con una infraestructura consolidada, hoteles preparados para grandes encuentros, centros de convenciones y una amplia conectividad aérea, la ciudad presentó su calendario de eventos y la oferta de servicios especializados a través del Bariloche Bureau y representantes del sector privado.

En paralelo, Viedma mostró el crecimiento que viene registrando como destino emergente para el turismo de reuniones. La capital provincial apuesta a fortalecer su infraestructura, mejorar su conectividad y consolidar un plan integral de captación de eventos. El Buró de Turismo de Reuniones y Eventos de Viedma, integrado al Ente Mixto de Promoción Turística (ENVITUR), expuso el trabajo conjunto que impulsa con organismos públicos y empresas para posicionar a la ciudad en este mercado.

La delegación oficial estuvo integrada por la secretaria de Turismo de Río Negro, Sol Canalda, y el director ejecutivo de la Agencia de Turismo de Río Negro, Diego Piquín, quienes participaron de las rondas de negocios y presentaciones de destinos. La apuesta apunta a seguir ampliando la agenda de congresos, convenciones y encuentros profesionales que permitan mostrar la diversidad de Río Negro y generar un flujo sostenido de visitantes durante todo el año.


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Con el acompañamiento de la ATUR, los bureaus de Bariloche y Viedma mostraron la oferta provincial para congresos, convenciones e incentivos.

La Patagonia ya no seduce únicamente por sus paisajes, la nieve o el mar. Cada vez con más fuerza, Río Negro busca consolidarse como un destino competitivo para el turismo de reuniones, un segmento que mueve miles de viajeros durante todo el año y genera un fuerte impacto económico en hoteles, gastronomía, transporte y servicios. Con ese objetivo, la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR) participó de Meet Up Argentina 2026, el encuentro más importante del país dedicado a congresos, convenciones y eventos.

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