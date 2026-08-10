Quini 6 celebró su aniversario: un nuevo multimillonario y 44 ganadores en la versión en dólares

El Quini 6 celebró sus 38 años de historia con una velada inolvidable, este domingo 9 de agosto 2026. Durante el sorteo número 3.398, el icónico juego poceado de la Lotería de Santa Fe consagró a un único apostador que se adjudicó en soledad el multimillonario pozo de «La Segunda».

Además, la esperada versión del «Siempre Sale» de Quini 6, en dólares, cumplió su promesa de resolución obligatoria y repartió una verdadera fortuna libre de impuestos entre decenas de ganadores en todo el país.

Resultados del Quini 6 Aniversario: números ganadores del sorteo del domingo 9 de agosto 2026

De acuerdo con las actas oficiales de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, las combinaciones favorecidas en esta histórica jugada aniversario de Quini 6 fueron las siguientes:

Tradicional Primer Sorteo : 06 – 09 – 10 – 18 – 22 – 31 (Vacante con más de $7.291 millones).

: 06 – 09 – 10 – 18 – 22 – 31 (Vacante con más de $7.291 millones). La Segunda del Quini : 11 – 13 – 23 – 25 – 26 – 30 (1 ganador con 6 aciertos que cobra más de $4.546 millones).

: 11 – 13 – 23 – 25 – 26 – 30 (1 ganador con 6 aciertos que cobra más de $4.546 millones). La Revancha : 01 – 03 – 18 – 23 – 24 – 31 (Vacante con más de $2.919 millones).

: 01 – 03 – 18 – 23 – 24 – 31 (Vacante con más de $2.919 millones). El Quini que Siempre Sale: 01 – 09 – 16 – 18 – 30 – 40 (44 ganadores con 5 aciertos).

El gran héroe de la noche acertó en soledad los seis números de La Segunda, embolsando un premio histórico superior a los $4.546 millones.

Quini 6: la Lotería de Santa Fe repartió el pozo especial de US$3 millones del Siempre Sale

La gran atracción del sorteo de aniversario del Quini 6 fue el pozo extraordinario de US$ 3.000.000, puesto en juego en la modalidad «Siempre Sale».

En esta ocasión, un total de 44 apostadores lograron contabilizar cinco aciertos, por lo que cada uno de ellos se adjudicó una cuota equitativa de US$68.181.

Conforme a la reglamentación estipulada por las autoridades santafesinas, este premio está exento del pago de impuestos y se convertirá a pesos argentinos tomando como referencia oficial la cotización del tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina, correspondiente al cierre del viernes 7 de agosto 2026.

Por su parte, al quedar desiertas las categorías Tradicional y Revancha, la Lotería de Santa Fe ratificó que mantendrá abultados pozos acumulados para el sorteo del próximo miércoles 12 de agosto 2026.

La recepción de apuestas para la nueva edición estará abierta en todas las agencias oficiales del país, hasta los horarios comerciales habituales.