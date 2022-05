Correr y nadar sin parar: el SwimRun debuta en Piedra del Águila

Todo listo para que el SwimRun se instale en la Argentina. Debutará en Piedra del Águila, luego de haber superado con éxito la prueba de demostración. Se trata de un deporte todoterreno que busca hacer pie en el país y que se parece mucho a la acción de los animales anfibios, la versión más aventurera de las pruebas combinadas.

Aquí se trata de correr y nadar sin parar con varias transiciones, no hay cambio de ropa, se nada con las zapatillas de correr y se corre con un traje que combina neoprene y lycra. Puede ser individual o en parejas. Y las distancias varían.

“Vengo haciendo triatlones. Pero esto es más divertido. Es correr y meterte al agua sin parar, es diferente, otra exigencia”, explicó la roquense Rocío Garrido, que ganó la edición promocional en marzo.

Terreno con desniveles, unos de los atractivos de la nueva disciplina.

El debut del SwimRun será en Piedra del Águila el 5 noviembre próximo, luego de haber superado con buenos resultados la prueba de demostración.

La nueva disciplina deportiva está en auge en Europa, Australia y en Latinoamérica ya desembarcó en Brasil y en Chile.

En el país hubo un par de intentos en Córdoba y Comodoro, pero solo quedaron en eventos únicos, como demostración.

Es la versión más aventurera del triatlón. Cada tramo de nadar y correr es corto, por lo cual el cuerpo no llega a una fase de agotamiento» András Sandoval, deportista

Ahora es el turno de Piedra, que apunta a instalarlo con fuerza. Lo ven como una oportunidad para potenciar también el deporte y turismo sustentables.

Los promotores del SwimRum destacan que el lugar tiene las características especiales que la actividad requiere: muchos cambios de relieve en pocos kilómetros. Se están asesorando con los grandes competidores y competidoras a nivel mundial para el diseño de la prueba, reglamento y todos los detalles.

Experiencia y comodidad con la indumentaria

Andrés Sandoval, organizador del evento, es nadador en aguas abiertas y runner. Su formación como médico generalista le otorga un plus especial para despejar dudas sobre la práctica de esta disciplina .

Explicó que una característica del SwimRun es que al correr y nadar sin parar el cuerpo está siempre en calor. “Si el agua no está templada no es mayor problema. En el promocional que hicimos, como no había indumentaria específica, cada uno fue y experimentó. Un solo competidor usó todo el equipo de neoprene, otros solo las calzas, algunos trisuit y dijeron que pasaron un poco de frío. Cada uno usó en función de su comodidad, de como lo siente y de lo que le permita ganar velocidad. Es cuestión de ir armando experiencia”.

La triatleta roquense Rocío Garrido ganó la edición promocional en marzo pasado.

En la promocional largaron en carrera desde el anfiteatro de Piedra, corrieron 5 kilómetros hasta el perilago y siguieron con nado en 400 metros. Luego salieron para correr por una playa de 600 metros y continuaron otros 600 a nado. La última etapa fue de 5 kilómetros.

Sandoval, además de deportista, es médico generalista. Al explicar algunas particularidades del SwimRun, dijo que al nadar se usa el pullboys para que floten las piernas y las manoplas para bracear. “Mientras nadás, las piernas están 100% descansando. Cuando corrés, las escápulas, hombros y demás, si bien se mueven un poco para el equilibrio, básicamente están descansando. Siempre son tramos cortos de nado y trote, por lo cual no llegan a tener fuerte impacto, pero si es necesario tener entrenamiento para esta disciplina”.

Características y recomendaciones

Reglas.- Como parte de la indumentaria específica aún no se consigue en el país, se recomienda utilizarla para el nuevo evento en Piedra del Águila, pero no se considerará obligatoria.

El calzado va siempre puesto. Las medias son opcionales, cada quien busca su comodidad en tierra y agua.

Equipo ideal.- Es un mix entre lo que usa un corredor de running más lo que utiliza un nadador de aguas abiertas.

En duplas.- Para esta categoría, a nivel mundial se usan cinturones unidos a una cuerda que flota. Aquí no se consigue. Entonces, la regla es que no se separen más de 10 metros.

Diferencia con el acuatlón.- En SwimRun se compite en todo momento con la misma indumentaria. Está permitida una pequeña mochila para llevar los accesorios (flotadores, antiparras, gorro, tapones, etc). En acuatlón, al salir de nadar, se pueden cambiar las prendas y luego correr.

Tiempo.- En la promocional realizada en marzo, la distancia entre correr y nadar fue de 11 kilómetros. En una hora y media terminó el evento. Para la prueba lanzamiento el 5 de noviembre, añadirían 2 kilómetros.

Certificado médico.- Los organizadores de la prueba exigen a los deportistas el certificado de aptitud que obliga a un chequeo general. Además, deben firmar un consentimiento de riesgo. Allí el participante reconoce que va a ser parte de una actividad deportiva en un escenario natural y que eso implica un determinado riesgo.

Piedra del Águila apuesta al turismo deportivo

Con la apuesta al SwimRun, Piedra del Águila apunta a desarrollar el turismo deportivo en la localidad.

La localidad neuquina pegada a la Ruta 237 apuesta a no ser sólo un lugar de paso de

los turistas que van a la cordillera. Esperan a unos 200 inscriptos para la prueba de SwimRun

Su geografía con mesetas, desniveles y lago es muy atractiva para los competidores.



Si bien Piedra queda cerca del Alto Valle y es paso obligado de turistas, la mayoría solo para a cargar nafta. Por eso el municipio y los organizadores del evento lo ven como un atractivo para dar a conocer la riqueza natural del lugar.

El próximo paso será crear una escuela de SwimRun luego de la competencia.



En la prueba demostración se emplearon fotógrafos de la localidad para cubrirla, en vez cintas, el circuito fue indicado por vecinos y las medallas fueron confeccionadas por artesanos de la localidad. «La idea es que este deporte crezca y la localidad lo haga suyo», sintetizó Andrés Sandoval.