Corte de agua en Roca: después de cinco días, se normaliza el servicio para barrios de zona norte

Desde el viernes, vecinos de barrios ubicados en zona norte de Roca reclamaron la falta del servicio de agua. Según se supo todo comenzó con la rotura de un caño principal, pero un hecho de vandalismo complicó la situación durante el fin de semana.

Miles de vecinos de la zona norte de Roca permanecieron sin agua durante cinco días a causa de un intento de robo que afectó la línea de energía que abastece a la planta de captación de la ciudad. Si bien todo quedó en un intento de robo, los destrozos que provocaron conllevaron a que los equipos de bombeo no tengan energía suficiente para abastecer a la ciudad.

Durante horas personal de ARSA trabajo en la restauración del servicio logrando restablecerlo en la mayoría de los barrios, pero para la parte más alta de la ciudad la situación fue distinta. Muchos vecinos expresaron su enojo y manifestaron que todas las reservas que tenían ya se habían agotado por lo cual esperaban un pronta solución

Por esta razón el lunes se continuó con los trabajos para constatar la situación y en horas de la tarde se informó que lograron darle solución. «Al vaciarse por completo la red de distribución, tardó en normalizarse, sobre todo en los barrios más altos de la red», explicaron desde el ente.

«Ahora el servicio ya tiene que estar normalizado», comunicaron a RÍO NEGRO desde ARSA y agregaron que en caso de que haya casas que no tengan agua se comuniquen para lograr ver si no se trata de algún problema particular.

Por dudas, consultas o reclamos está disponible la línea telefónica gratuita 0800 999 24827.