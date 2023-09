Intentaron robar un cable y dejaron sin agua a gran parte de Roca

La ciudad de Roca amaneció esta mañana sin el servicio de agua y vecinos expresaron su malestar ante esta situación. Desde Edersa comunicaron que esto sucedió a causa de un nuevo robo de cables.

Durante las primeras horas de este sábado 2 de septiembre gran parte de la ciudad de Roca no contó con el suministro de agua, los vecinos no tardaron en expresar su enojo ante la falta de explicaciones y la incertidumbre de no saber hasta cuando permanecerán sin el servicio.

Por este motivo desde Edersa lanzaron un comunicado y explicaron que todo se debe a un nuevo atentado con las instalaciones eléctricas.

Detallaron que durante la madrugada hubo en hecho delictivo en el que personas ingresaron a un terreno donde se encuentra la captación de agua para robar un cable subterráneo. Si bien todo quedó en un intento de robo, los destrozos que provocaron conllevaron a que en este momento la ciudad no tenga agua por no tener energía para el funcionamiento de las bombas.

A la par Aguas Rionegrinas comunicó que ya se está trabajando para solucionar la situación y poder alimentar de energía a los equipos de bombeo. En este sentido explicaron que el sistema de producción de agua y equipos de bombeo son electrodependientes, por esto el servicio de agua está sujeto a la restitución del servicio eléctrico.

A su vez adelantaron que se prevé que el servicio pueda normalizarse durante las primeras horas de la tarde de hoy. «Recomendamos a los usuarios extremar el ciudad del recurso priorizando el consumo y la higiene personal», concluyeron.

Segundo día sin agua para barrios del norte de Roca

El malestar por la falta de servicio no cesa en la zona norte de la ciudad, este sábado es el segundo día en que los barrios no cuentan con agua.

Aguas Rionegrinas comunicó que el motivo principal que los dejó sin servicio durante el viernes fue la rotura de un caño producida por una maquina municipal sobre calle Moreno y Cardenales. Este caño principal afectó el suministro en el cuadrante comprendido entre calle Maipú hacia el Oeste y calle Gelonch hacia el Norte, donde se ubican los barrios Aeroclub, Nuevo y Noroeste.

Si bien estuvieron trabajando para restablecer el servicio, durante la madrugada de este sábado los hechos de vandalismo ocurridos terminaron por interrumpir nuevamente el servicio.