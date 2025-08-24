Corte en Autovía Norte este domingo en Neuquén: obras de asfalto impiden la circulación, los desvíos

Este domingo un sector de la Autovía Norte estará cortado. Según indicaron desde el municipio se debe a las obras de asfalto que se están llevando adelante en el sector. Te contamos los detalles de los puntos afectados y los desvíos.

La interrupción del tránsito sobre Autovía Norte se da a la altura de la rotonda con Casimiro Gómez en uno de los ingresos a Neuquén. Desde el municipio informaron que el corte se mantendrá durante toda la jornada y se debe a la «obra de pavimentación de la avenida República de Eslovenia«.

Corte en Autovía Norte: el detalle de los desvíos

En cuanto a los desvíos, la municipalidad explicó que «quienes circulen desde el oeste deberán utilizar como vía alternativa la calle Conquistadores del Desierto».

Piden circular con precaución y respetar la señalización dispuesta en la zona para garantizar la seguridad.

En este sentido, indicaron que la obra de asfalto sobre República de Eslovenia está dentro del Plan Orgullo Neuquino. Es «una obra estratégica que permitirá conectar Avenida Los Paraísos con Autovía Norte».