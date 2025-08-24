Corte sobre Ruta 151 por un incendio de pastizales: el humo impide el tránsito entre Cinco Saltos y Centenario

Un incendio de pastizales complica el tránsito en uno de los caminos que conecta Cinco Saltos y Centenario. El humo impide la visibilidad sobre la Ruta 151. El personal de Bomberos, Policía y Tránsito trabajan en el lugar.

Desde el municipio de Cinco Saltos alertaron ante la presencia de «abundante humo por un incendio de pastizales» en uno de los ingresos a la ciudad. Según detallaron se trata de un sector aledaño a las dos rotondas que conectan Cinco Saltos y Centenario.

La intensidad del incendio se incremento ante la presencia de fuertes vientos. El tránsito está siendo desviado hacia la calle Brentana.

En el lugar trabaja el personal de Bomberos Voluntarios, Protección Civil, Tránsito Municipal y la Policía de Río Negro.

