Cierran el paso Pino Hachado, este domingo: la nieve y el hielo complican el cruce de Neuquén a Chile

Por segundo día consecutivo el paso Pino Hachado, que conecta la provincia de Neuquén con Chile, se encuentra cerrado al tránsito vehicular debido a las malas condiciones climáticas. Según el último reporte de Vialidad Nacional, la calzada está completamente cubierta de nieve y hielo.

Las autoridades correspondientes informaron que además del hielo y la nieve, se registran fuertes vientos en la zona.

Cuándo se restablecerá el servicio en Pino Hachado

Equipos de Vialidad Nacional se encuentran trabajando en el lugar para despejar la ruta y restablecer el tránsito lo antes posible, pero aún no hay una hora estimada para su reapertura.

Se estima que a las 10 se publique un nuevo informe que brindará detalles de cómo seguirá la jornada.

Se recomienda a los conductores que tengan previsto utilizar este paso internacional consultar el estado de las rutas antes de viajar. Para más información, se puede visitar el sitio web de Vialidad Nacional o comunicarse a su Centro de Atención al Usuario.