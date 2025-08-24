Cierran el paso Pino Hachado, este domingo: la nieve y el hielo complican el cruce de Neuquén a Chile
Por segundo día consecutivo, el paso fronterizo amaneció cerrado debido a las complicaciones por el temporal. Se espera un nuevo comunicado para saber cómo continuará la jornada.
Por segundo día consecutivo el paso Pino Hachado, que conecta la provincia de Neuquén con Chile, se encuentra cerrado al tránsito vehicular debido a las malas condiciones climáticas. Según el último reporte de Vialidad Nacional, la calzada está completamente cubierta de nieve y hielo.
Las autoridades correspondientes informaron que además del hielo y la nieve, se registran fuertes vientos en la zona.
Cuándo se restablecerá el servicio en Pino Hachado
Equipos de Vialidad Nacional se encuentran trabajando en el lugar para despejar la ruta y restablecer el tránsito lo antes posible, pero aún no hay una hora estimada para su reapertura.
Se estima que a las 10 se publique un nuevo informe que brindará detalles de cómo seguirá la jornada.
Se recomienda a los conductores que tengan previsto utilizar este paso internacional consultar el estado de las rutas antes de viajar. Para más información, se puede visitar el sitio web de Vialidad Nacional o comunicarse a su Centro de Atención al Usuario.
