Antonela Roccuzzo y Jorge Messi: el vínculo familiar, los valores compartidos y una unión marcada por Rosario

La relación entre Antonela Roccuzzo y Jorge Messi fue mucho más allá del vínculo entre suegro y nuera. Durante años compartieron una vida familiar atravesada por un fuerte sentido de pertenencia a Rosario, la ciudad en la que crecieron Lionel y Antonela y donde todavía permanece buena parte de ambas familias.

Jorge Messi, padre y representante de Lionel, falleció a los 68 años en Rosario tras atravesar una larga enfermedad. Su figura fue determinante en la vida del futbolista desde que era apenas un chico y también ocupó un lugar importante dentro de la familia que el capitán argentino construyó junto a Antonela y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

Los valores familiares que Antonela Roccuzzo destacó

Aunque Antonela suele preservar la intimidad de su familia, en una entrevista realizada en julio pasado habló sobre la influencia que tuvieron tanto sus padres como los de Lionel en la crianza de sus hijos.

En aquella oportunidad, destacó especialmente la importancia de transmitirles valores que ellos mismos recibieron durante su infancia, como el respeto, la humildad y la valoración de las cosas sencillas.

Sus palabras adquieren ahora un significado especial tras la muerte de Jorge, ya que Antonela reconocía de esa manera el lugar de los padres de Messi en la construcción de los principios familiares que ella y Lionel intentan transmitir a la nueva generación.

Antonela y Jorge Messi, juntos durante el Mundial de Qatar

Uno de los momentos en los que quedó reflejada públicamente esa cercanía familiar fue durante el Mundial de Qatar 2022. Jorge y Antonela estuvieron allí junto al resto del círculo íntimo de Messi y formaron parte de la contención que rodeó al capitán argentino durante uno de los torneos más importantes de su carrera.

Tras la inesperada derrota frente a Arabia Saudita en el debut, ambos compartieron encuentros con familiares y allegados en Doha, en momentos de enorme presión para el seleccionado.

Semanas después llegaría la imagen opuesta: la Argentina se consagró campeona del mundo y las familias Messi y Roccuzzo celebraron juntas el logro más esperado de la carrera de Lionel.

Los festejos continuaron posteriormente en Rosario y Funes, donde el futbolista volvió a reunirse con su círculo más cercano.

Rosario, el lugar que siempre unió a las familias Messi y Roccuzzo

Pese a que la carrera de Lionel llevó a la familia a vivir durante años fuera del país, Rosario continuó siendo un punto de encuentro y una referencia permanente para los Messi y los Roccuzzo.

Esa conexión quedó nuevamente en evidencia en marzo de 2023, cuando un supermercado perteneciente a la familia Roccuzzo fue atacado a balazos y los agresores dejaron un mensaje dirigido a Lionel Messi.

En medio de la conmoción provocada por el episodio, Jorge contó públicamente que había hablado con su hijo. Según relató entonces, Lionel le pidió tranquilidad y dejó en claro que lo sucedido no cambiaría el vínculo de la familia con Rosario.

A lo largo de los años, Jorge y Antonela compartieron algunos de los momentos más importantes de la vida de Lionel: desde las reuniones familiares lejos de las cámaras hasta la histórica consagración de la Selección argentina en Qatar.

La muerte de Jorge Messi representa así una pérdida especialmente significativa para un núcleo familiar que, pese a la fama mundial alcanzada por Lionel, siempre buscó conservar los lazos, los códigos y las raíces construidas en Rosario.