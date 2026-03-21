Crece la Juegoteca del hospital Heller, un espacio que ejercita la mente y acompaña a adultos mayores

Es lunes a las nueve de la mañana y los adultos mayores del barrio Melipal lo tienen claro: hoy no es un día más. Mientras algunos toman un té y otros eligen el mate o un desayuno liviano para arrancar con energía, todos se preparan para una cita especial. A las 9.30 deben estar en el hospital Heller. No para someterse a un control médico, sino para encontrarse con sus pares y disfrutar de la Juegoteca, un espacio que promueve la estimulación cognitiva a través del juego y que, con el tiempo, se convirtió en uno de los momentos más esperados de la semana.

No es novedad que el paso del tiempo trae ciertos desafíos cognitivos: olvidos más frecuentes y fallas en la memoria. Pero hay otro síntoma que también aparece con los años: la soledad. Son muchos los adultos mayores que la atraviesan por distintos motivos. Frente a esa realidad, Martina Kleine Samson, kinesióloga, impulsó una propuesta que apunta tanto a estimular la mente como a fortalecer los vínculos sociales.

“La iniciativa nació hace unos años, cuando trabajaba en el hospital de Senillosa”, cuenta la profesional. “Me pidieron que armara un dispositivo para adultos mayores, porque había mucha población, y se me ocurrió este proyecto que llamé Activamente Juegoteca, pero pensado especialmente para ellos”, explica.

La propuesta consistía en encuentros semanales orientados a la estimulación cognitiva a través del juego. Durante tres años funcionó en ese hospital y cuando la kinesióloga se trasladó al hospital Heller decidió llevar la idea con ella.

“Cuando llegué, todavía no conocía tanto a la población, pero lo propuse y enseguida me dijeron que les vendría bárbaro”, relata. No es casual. El barrio concentra una gran cantidad de personas mayores de 65 años, para quienes este tipo de espacios resulta clave.

Para ponerlo en marcha, se conformó un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de distintas áreas: las licenciadas en kinesiología Martina Kleine Samson y Ana Aguado; las licenciadas en enfermería Emérita Guzmán y Priscila Curilef; la licenciada en nutrición Agustina Comelatto; la licenciada en trabajo social Rocío Franessi; y la agente sanitaria Cristina Vázquez.

Activamente Juegoteca se desarrolla con el objetivo de promover la estimulación cognitiva a través del juego, favoreciendo la participación activa, el vínculo y la socialización entre los usuarios. «Una de las actividades que hemos hecho es un juego de postas en los que se dividieron en grupos. La mayoría tratamos que sean actividades grupales para que se integren y se interrelacionen», cuenta Kleine Samson.

La mayoría de los participantes son vecinos de la zona, aunque algunos viven más lejos y se toman el colectivo para llegar. “Tenemos entre 20 y 30 personas y la mayoría son mujeres”, señala la kinesióloga. “El público va variando: algunos vienen hasta mitad de año y otros se van sumando, pero hoy somos alrededor de 30”.

El compromiso de quienes participan se refleja también en pequeños gestos que hacen grande al espacio. “Uno de nuestros compañeros tuvo que dejar de trabajar por una deficiencia motora. Acá siente que mejora, está agradecido y dice que no va a dejar de venir nunca”, comparte. “Otro usuario nos ayudó con el traslado cuando hicimos una actividad en el río: puso su camioneta y llevó a varios compañeros. Incluso una vez volvió antes de un viaje para no perderse el cierre de la Juegoteca”, agrega.

También están quienes colaboran desde lo cotidiano. “Hay una de las compañeras que cada vez que hacemos bingo trae premios. Una vez llevó gajitos de plantas y todos nos fuimos con una”, cuenta entre risas. “Son muy comprometidos. Nosotros no les exigimos nada, pero siempre encuentran la forma de aportar”.

El impacto del espacio se percibe en lo emocional. “Ellos se sienten súper acompañados. Cada vez que pedimos una devolución, agradecen tener un lugar donde socializar”, destaca. Allí no solo juegan: también comparten experiencias, se escuchan y descubren que muchas de las situaciones que atraviesan son comunes. «Se cuentan todo, a mi me pasa esto a mi me pasa lo otro y así se dan cuenta de que hay mucha gente en la misma situación, que es más bien una normalidad del adulto», relata.

Para quienes estén interesados en participar, desde el equipo aclaran que no es necesario contar con derivación médica. “Cualquiera que sienta que le puede servir, se puede sumar”, asegura. Por ahora, el espacio alcanza para la demanda actual, aunque no descartan ampliar los días si se suman más interesados.

El interés es visible y la satisfacción, compartida. “Nos pone muy contentas. Vemos que ellos lo reciben súper bien, que vienen con ganas. Eso nos da fuerza para prepararnos cada vez más”, dicen.

Con el paso del tiempo, la Juegoteca dejó de ser solo una actividad para convertirse en un lugar de pertenencia. “Se arma un grupo muy lindo. Nos tratan como si fuéramos parte de su familia, nos cuentan sus cosas… y eso nos da todavía más ganas de seguir y de que se sumen más personas”, concluye. Porque cada lunes, entre juegos y risas, no solo se ejercita la mente: también se tejen vínculos y crece una gran comunidad.