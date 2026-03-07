Menos preservativos, más infecciones: una tendencia que preocupa a especialistas

La adquisición de preservativos está en riesgo. En el mundo y en Argentina. ¿Qué es lo que sucede? A nivel global la compra de preservativos cayó cerca de un 30% y en Argentina la distribución oficial también se ve comprometida. Especialistas advierten que la combinación de bajos ingresos, campañas de prevención debilitadas y cambios culturales está impactando en el uso de este método de protección, al mismo tiempo que aumentan los casos de Infecciones de Transmisión Sexual (ETS) como la sífilis.

Según el informe Global AIDS Update 2025 de ONUSIDA, entre 2016 y 2022 la compra internacional de preservativos cayó alrededor de un 30% en comparación con el período 2010-2016. A la par, las iniciativas de promoción del uso del preservativo en países de ingresos bajos y medios se redujeron cerca de un 50 % desde 2010, lo que debilitó tanto su disponibilidad como el incentivo a utilizarlos.

El escenario se vuelve aún más complejo en América Latina y el Caribe. En la región, las nuevas infecciones por VIH aumentaron un 13% entre 2010 y 2024, convirtiéndola en una de las pocas partes del mundo donde la epidemia sigue en crecimiento. Además, el 26% de las nuevas infecciones se registra en jóvenes de entre 15 y 24 años.

En Argentina, la situación se asemeja a la tendencia global pero suma particularidades propias. Según datos recopilados por la organización Chequeado, en 2024 la distribución de preservativos cayó un 64%. La misma fuente informó que durante 2025, además, el Ministerio de Salud de la Nación no alcanzó a asignar preservativos comprados para su distribución gratuita, debido a demoras administrativas que mantuvieron el stock en cuarentena durante semanas.

El infectólogo Marcelo Losso, jefe del Área de Enfermedades Emergentes del Hospital Ramos Mejía, una unidad dedicada a la atención clínica integral y la investigación clínica en infección por VIH, explicó que el aumento de infecciones de transmisión sexual es un fenómeno que viene observándose desde hace años.

«Viene habiendo un incremento en la aparición de nuevos casos de diferentes infecciones de transmisión sexual, fundamentalmente sífilis, y no es un fenómeno exclusivo de Argentina, también se está registrando en otras ciudades importantes del hemisferio occidental y en Europa”, señaló.

Para el especialista, la situación responde a múltiples factores. Entre ellos, menciona una fundamental: “Es evidente que hay una relajación en el uso de preservativos. La evidencia está dada por el incremento en las infecciones de transmisión sexual”, explicó.

Losso agregó que el cambio en la percepción del VIH también podría influir en estas conductas. Habla de un síntoma cultural y dice que «la infección ya no es un diagnostico relacionado necesariamente a un mal pronóstico» y que esto puede disminuir la percepción de riesgo en algunas personas.

Qué pasa en neuquén

En Neuquén, la situación muestra algunas diferencias respecto del escenario nacional. Según explicaron desde el programa de Salud Sexual de la provincia. «El año pasado Nación no envió preservativos en todo el año, los estuvimos comprando nosotros», dijo la Jefa de departamento de salud sexual y reproductiva, Eliana Zurita.

Según informó, el 5 de febrero de este año llegó la primera entrega desde Nación, con una partida de 28.800 unidades. Hasta entonces, el abastecimiento se sostuvo con adquisiciones provinciales. “La provincia compró previamente más de 100 mil preservativos para garantizar la entrega en hospitales y centros de salud”, detalló Zurita.

Distribuyen preservativos en hospitales y centros de salud. Foto: Gentileza.

Desde el programa de salud sexual señalaron que el preservativo sigue siendo el eje central de las campañas de prevención que se realizan en la provincia.

Zurita aseguró: «Si, han aumentado las ITS. Sobre todo en la población más joven. Nos pasó con el implante subdérmico, se lo ponen y se relajan en el uso del preservativo», explicó.

Esto coincide con el diagnóstico de los Centros Comunitarios de Salud Sexual (CCSS) de AHF Argentina. Los datos correspondientes a 2024 y 2025 indican que la disminución del uso del preservativo es una problemática que atraviesa a la sociedad en su conjunto. A su vez, es la población joven la que concentra los niveles más altos de Infecciones de Transmisión Sexual. «Los varones cis representan el 77,7% de los diagnósticos positivos, seguidos por mujeres cis (20,1%), mujeres trans (1,9%) y varones trans (0,4%)«.

La positividad de diagnósticos alcanza el 17% en adolescentes de 14 a 19 años, 18% entre los 20 y 24, y 19% en el grupo de 25 a 29 años, manteniéndose elevada hasta los 39.

Lo que dicen las Farmacias

Un informe de Farmacias Global, que analiza la venta de las marcas más conocidas, muestra que durante enero y febrero de 2026 las ventas cayeron un 30%.

El descenso consolida una tendencia que ya se había observado en los últimos años. «Si se comparan los períodos completos, entre 2024 y 2025 la disminución de ventas oscila entre un 20% y un 30%, dependiendo del canal de comercialización», dijo la referente de Farmacias Global, Florencia Bavastri.

«Si bien en algunos segmentos el volumen de ventas de 2025 fue levemente superior al registrado en 2024, el comportamiento general del mercado evidencia una retracción en la demanda«, indicó.

Desde el sector farmacéutico señalan que la caída responde a múltiples factores. «Entre ellos aparece una menor utilización declarada, especialmente entre jóvenes, algo que también se observa en estudios internacionales. A esto se suman la reducción de campañas de prevención y promoción del uso del preservativo y los recortes en programas públicos de distribución gratuita en algunos países, entre ellos Argentina», indicaron.

Entre el costo y la búsqueda de opciones gratuitas

Desde farmacias Global consideraron que hay variables económicas y culturales que influyen en la caída de las ventas. «Por un lado, el contexto inflacionario impacta en el consumo de productos que muchas personas consideran no prioritarios dentro del gasto cotidiano«, estimó Bavastri. «Por otro, especialistas mencionan cambios en los hábitos y conductas sexuales, vinculados a transformaciones sociales que también inciden en el uso del preservativo».

La Jefa del departamento de salud sexual y reproductiva del ministerio de Salud de Neuquén aseguró que la cantidad de personas que buscan preservativos en los hospitales y centros de salud no ha bajando, todo lo contrario. «Definitivamente ha aumentado y lo vemos por ejemplo en el hospital Heller. Antes pedían 7000 y ahora piden 9000″, señaló.

Así, consideró: “Mi hipótesis es que muchas personas saben que necesitan dinero para comprar en la farmacia y por eso hoy prefieren retirarlos en el sistema público de salud”, al estimar que se está produciendo cierta migración hacia ese sistema.

El jefe del Área de Enfermedades Emergentes del Hospital Ramos Mejía remarcó la importancia de reforzar las políticas de prevención. “Si uno detecta que hay un incremento de infecciones de transmisión sexual, sería esperable que se fortalezcan los mensajes de prevención y que el acceso al preservativo esté facilitado”, señaló.

Sin embargo, también advirtió que la descentralización de responsabilidades sanitarias hacia las provincias puede generar desigualdades en el acceso. “Cuando estas responsabilidades se trasladan a las jurisdicciones locales, el acceso puede volverse muy inequitativo porque depende de los recursos y de las políticas de cada provincia”, sostuvo.

Lo mismo dijo Zurita: «Nosotros tenemos la suerte de la rentabilidad que tenemos por el petróleo y se pueden comprar los preservativos. Pero hay provincias que no tienen regalías. Ahí ya no sabría decirte cómo se abastecen», expuso.

La referente de Farmacias Global expuso: «Ante este escenario, especialistas en salud pública advierten que la caída en la compra y distribución de preservativos podría tener consecuencias en la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y de embarazos no intencionales», dijo. «Se subraya la importancia de sostener políticas de acceso, campañas de información y estrategias de prevención que promuevan su uso de manera sostenida», comunicó Bavastri.

“Siempre insistimos en que es el único método que protege de las infecciones de transmisión sexual. Podés usar implantes, DIU u otros métodos anticonceptivos, pero lo único que te va a cuidar de una enfermedad es el preservativo”, aseguró Zurita.

Además, agregó que el sistema público no solo distribuye preservativos en hospitales y centros de salud, sino también a organizaciones comunitarias que trabajan en prevención. “El objetivo es facilitar el acceso sin estigmas y promover su uso en distintos ámbitos de la comunidad”, cerró la jefa del área.