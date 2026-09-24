Importante crecida en un arroyo que atraviesa el centro de San Martín de los Andes por las fuertes lluvias

Las fuertes precipitaciones en la región cordillerana provocaron una crecida en el arroyo Pocahullo de San Martín de los Andes. El curso de agua, que atraviesa de este a oeste a la localidad turística de Neuquén, registró un importante aumento de caudal durante la jornada de este jueves.

La Municipalidad informó en horas del mediodía que Personal y Maquinaria de Vialidad reforzaron la margen del arroyo a la altura de las calles Capitan Drury y Héroes de Malvinas. Las postal que dejó la intensa lluvia en el sur de la provincia se vio reflejada en el imponente paso de agua del arroyo.

Realizan tareas de prevención por la crecida del arroyo Pocahullo

En San Martín de los Andes y alrededores se mantiene vigente una alerta naranja por precipitaciones las cuales pueden alcanzar acumulados de hasta «80 milímetros«. Por la noche, el Servicio Metorológico Nacional informó que la alerta descenderá a nivel amarillo.

La intervención de los operarios se aplicó en una zona que comprende el pleno centro de la localidad. Según supo este medio, es un punto donde usualmente hay complicaciones ante condiciones climáticas como las de anoche.

Las autoridades continúan monitoreando el sector para prevenir inundaciones. Según reportaron vecinos de la ciudad, en horas de la tarde de este jueves se registran lluvias esporádicas. En cambio, en la noche de ayer hubo lluvias torrencionales.

Ante emergencias, la Municipalidad de San Martín de los Andes informó que los vecinos pueden comunicarse a las siguientes líneas de asistencia: 100 (Bomberos), 101 (Policía), 107 (Hospital), 106 (Prefectura), 103 (Protección Civil), 116 (Policía de tránsito) y 131 (Policía Federal).