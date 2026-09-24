Inundaciones en la cordillera por el temporal en Neuquén: el panorama este jueves por la alerta y la localidad más afectada

Por las intensas lluvias hay inundaciones en la cordillera de Neuquén. Para este jueves rige una alerta roja por las fuertes precipitaciones. Fueron suspendidas hoy las clases en «todo lo que es el Oeste de nuestra provincia», comunicó la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna. Hay rutas que permanecen intransitables. Villa La Angostura fue uno de los ciudades donde más golpeó el temporal. Hay calles anegadas.

“Sabemos que tal vez molestamos a algunas personas, pero tengan en cuenta que sigue vigente el alerta rojo. Se está yendo hacia el Norte todo el frente que tuvimos ayer en el Sur”, indicó Ortiz Luna y añadió que creen «que en las próximas horas esto ya cesa».

Temporal en Neuquén: los puntos más afectados en la cordillera

Ortiz Luna comentó que Villa La Angostura fue uno de los lugares más afectados y recalcó la tarea de “todo el equipo de gobierno para evitar un mal mayor al que la meteorología nos ofrece”.

Puntualizó que “cuando hay un alerta rojo el riesgo sobre la población es latente, inminente y nos obliga a tomar acciones” y remarcó la importancia de informarse a través de canales oficiales.

“Si están en la cordillera, no salgan, eviten cualquier tipo de actividad y ya a partir de mañana seguramente tenemos un mejor panorama”, expresó la funcionaria.

Tras una reunión del Comité de Emergencias por el temporal que se desarrolló este jueves en la ciudad de Neuquén, Ortiz Luna comentó que la suspensión de clases se determinó luego de comunicaciones con la ministra de Educación, Soledad Martínez y además explicó que “todas las actividades al aire libre, los centros de esquí, los movimientos de personas durante todo el día de hoy y hasta las primeras horas de mañana van a estar suspendidas”.

“El riesgo es el desmoronamiento, la caída de árboles, el deslave en lugares donde hay nieve o incluso algunos socavones en caminos”, dijo la secretaria.

Señaló que, entre otras cuestiones, “hubo que rescatar a una familia que estaba en un vehículo en la ruta 65, que actualmente está intransitable”. “La 23 está con una evaluación constante. La ruta de Siete Lagos está ahora transitable, pero los pasos internacionales están cerrados”, agregó.

Temporal de lluvia y viento en Neuquén: el panorama en toda la provincia

Por su parte, el director provincial de Protección Civil, Carlos Cruz informó que “desde la provincia venimos monitoreando toda la situación meteorológica” y remarcó que “el estado de situación actual es que se efectivizaron totalmente los pronósticos en cuanto a lluvias y vientos”.

Explicó que hubo “lluvias muy altas, principalmente en todo lo que es la región de Los Lagos y parte del Centro, o sea, prácticamente partiendo desde Villa Pehuenia y Aluminé hacia Pilo Lil, Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura, siendo esta última la más afectada con un mayor caudal de precipitaciones”.

“Por eso tuvimos calles anegadas, situaciones complejas en barrios”, dijo y destacó la celeridad del trabajo del “personal municipal en conjunto con el apoyo operativo de secretaría de Emergencias, a través de nuestros brigadistas que prestaron colaboración con equipo pesado”.

“Solo una familia afectada básicamente y de prevención se los llevó a otro lugar seguro por parte de la municipalidad de Villa La Angostura, pero en líneas generales y motivando todas las restricciones y medidas preventivas que llevamos a cabo, no tenemos que registrar ningún tipo de hecho donde alguna persona se haya visto afectada exclusivamente por algún riesgo de deslave, caída de piedras o cualquier otra situación”, añadió.

Cruz detalló que “continuamos ahora con un monitoreo intensivo hacia el Centro y Norte de la provincia, donde esta situación que se produjo en el Sur puede ser muy probable que surja en la zona Norte. Así que actualmente los equipos ya están monitoreando”.

“No obstante a que no tenga alerta, el resto de la provincia puede tener situaciones de viento, algunas lloviznas o chaparrones. En líneas generales, bajo las acciones y medidas preventivas adoptadas por la provincia del Neuquén, no tenemos que lamentar hasta el momento situaciones graves”, agregó.

“En cuanto lo que es viento, se ha dado el predominante desde el Centro al Norte, viéndose así también servicios afectados como energía eléctrica y telefonía móvil. Ayer fueron ampliamente superados los 100 kilómetros por hora de viento, donde Buta Ranquil y Barrancas fueron las más afectadas, como así también lo que es el departamento Minas, desde Andacollo hacia todo el norte neuquino”, informó el funcionario.

Cruz recalcó que “esta situación permanece aún, por eso es que se llevaron a cabo también suspensiones de actividades a nivel provincial y enfatizando también el riesgo que existe por el viento”.

“Actualmente rige una alerta roja por lluvias intensas para el norte neuquino”, dijo y agregó: “Eso lo vamos a ir monitoreando y viendo el desarrollo a ver cómo venimos con esta situación, pero actualmente en el Norte tenemos más viento que otra situación”.

Por último, expresó que “Alto Neuquén, a partir de la zona desde Loncopué hacia Coyuco-Cochico, Los Miches, Andacollo, Las Ovejas, Varvarco, Buta Ranquil, Barrancas, inclusive sectores cercanos a Chos Malal, Tricao Malal y Las Lajas, todo ese corredor puede estar sujeto a todas estas líneas de lluvias, pero principalmente vientos fuertes que se siguen registrando en la zona”.