Crecida del río en Cipolletti: un mes de inundaciones en las chacras

Los chacareros de Cipolletti denuncian el abandono del estado ante las inundaciones que se produjeron en sus chacras debido a la crecida del río en la ciudad. Además, criticaron la decisión de erogar más caudal para poder brindar mayor energía eléctrica a Buenos Aires, mientras ellos hace un mes no pueden realizar trabajos en las zonas productivas.

Un mes atrás, un fuerte temporal de lluvia azotó el Alto Valle Oeste generando una gran crecida en el río Neuquén. Esto provocó diversas inundaciones en la ciudad de Cipolletti, sobre todo en el sector chacarero que hoy, no puede trabajar en la producción debido a las grandes cantidades de agua que hay en sus chacras. El domingo pasado, el río Limay llegó a su máximo de erogación registrado hasta el momento debido a la necesidad de generar mayor energía para Buenos Aires.

«La situación está complicada. Estamos inundados hace un mes más o menos. Hace dos semanas bajó, pero la semana pasada subió incluso más de lo que había cuando fue la gran crecida. Esto fue por la decisión se seguir mandando electricidad barata a Buenos Aires mientras nosotros estamos inundados y no importa», manifestó Eduardo Artero, titular de Consorcio del Alto Valle a LU19.

Según lo relatado por el referente de los chacareros se han comunicado en múltiples ocasiones con el estado municipal y provincial pero no hay obtenido ningún tipo de respuestas. «Salen en los spot de campaña diciendo ´Defendemos a Río Negro en Argentina´ pero siguen beneficiando a otros. Mientras tanto nosotros tenemos las raíces de las plantas llenas de agua y la gente parada sin poder laburar«, dijo Artero.

Esta no es la primera vez que se inunda el sector de chacras de la ciudad, sin embargo nunca antes se había visto una inundación permaneciera tanto tiempo. «Toda la costa de Cipolletti a Contraalmirante Cordero está inundada. Antes era distinto porque se llenaba de agua por la lluvia y al otro día amanecía seco, esta vez no fue así, hace un mes esta situación no cesa», explicó el referente de chacareros.

Además, desde el gremio manifestaron que hace más de 30 años no se invierte en mejorar la calidad de vida en las cosas, en la chacra y sobre todo en obras que sean utilices a la hora de una crecida tan grande como fue la del mes de junio.