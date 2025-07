Crisis en el Garrahan: trabajadores denuncian el cierre de la residencia de pediatría y convocan a una nueva marcha federal

«El Ministerio de Salud decidió cerrar la residencia de pediatría más prestigiosa del país, y lo hizo por la puerta de atrás: transformándolo en una beca precarizada», denunciaron los trabajadores del hospital Garrahan. Ante la falta de respuestas a sus demandas y el agravamiento del conflicto, contestaron al Gobierno de Javier Milei con dos paros y la convocatoria a una nueva marcha federal.

Los Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) confirmaron nuevos paros de 24 horas para los días 10 y 17 de julio. Además, convocaron a una movilización para el 17 a las 16., desde el Congreso de la Nación hacia Plaza de Mayo, que pretenden replicar en todo el país.

Por otra parte, durante la tarde de este miércoles, asistirán al Congreso para “exigir” la aprobación de la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica, que se debatirá en la Cámara de Diputados, para “reclamar que se garantice quórum y se vote el proyecto” en busca de “una solución de fondo frente al vaciamiento” del Garrahan.

Denuncian que transformaron la residencia en pediatría en el Garrahan por una «beca precarizada»

Los trabajadores del hospital Garrahan denunciaron que el gobierno de Javier Milei cerró la residencia en pediatría para transformarla en una «baca precarizada». ¿Qué significa?

«Que los residentes dejaremos de cobrar un sueldo en blanco, no tendremos obra social, aportes jubilatorios, aguinaldo, licencias y antigüedad en el hospital. A cambio, recibiremos un «estipendio». No es salario. No hay derechos laborales. No hay futuro», comunicaron a través de las redes sociales.

Sostienen que se trata de un «ataque a los médicos en formación» y enfatizaron: «Es un intento de destruir el sistema de residencias como lo conocemos, de precarizar aún más la salud pública».

⚠️ CERRO LA RESIDENCIA DE PEDIATRÍA DEL GARRAHAN



Sí, leíste bien. El Ministerio de Salud decidió cerrar la residencia de pediatría más prestigiosa del país, y lo hizo por la puerta de atrás: transformándolo en una beca precarizada.



¿Qué significa esto? Que los residentes… pic.twitter.com/Oroga2IDLJ — Residencia Pediatria Garrahan (@ResisGarrahan) July 2, 2025

Cómo continúa el conflicto en el hospital Garrahan

En declaraciones a Noticias Argentinas, la secretaria general Norma Lezana (APyT) remarcó que la crisis que atraviesa la institución “es dramática”. Confirmó que ya son 224 profesionales “altamente capacitados”, junto a más de 20 residentes, que ya renunciaron “por los bajos salarios” que deberían comenzar en 1.800.000 pesos, según la canasta básica.

“El Gobierno Nacional, encabezado por (Javier) Milei y (Mario) Lugones, insiste, junto al Consejo de Administración, en dilatar el conflicto, no hacer ninguna propuesta de aumento salarial y apostar al desgaste y al cansancio. Sin embargo, el resultado es el contrario: el equipo de salud está cada vez más cohesionado y el apoyo social no deja de amplificarse«, indicó Lezana.

En la misma línea, reafirmó que el Hospital necesita “que la ley se apruebe ya” y que notan que “los tiempos parlamentarios no están en sintonía con la urgencia que se necesita”: “Al Garrahan lo defiende todo el país y las y los diputados deben hacerse eco del apoyo popular», añadió.

Por otra parte, y en declaraciones a Radio Splendid AM 990, la jefa clínica del Laboratorio de Hematología y Hemostasia del Hospital, Carolina Goedelmann, señaló que “es un desastre” el desfinanciamiento que la institución está padeciendo en sus distintos sectores y agregó que, si bien no hay falta de medicamentos e insumos, “sí hay retrasos” en la llegada de los mismos.

“Milei dijo que iba a romper el Estado desde adentro…algunos le creímos y otros parece que no. En el Garrahan, los chicos se están atendiendo, pero en estos últimos días hubo 14 nuevas renuncias de profesionales”, sostuvo.

Para concluir, Lezana expresó que «haría falta un paro nacional” que surja desde las centrales obreras más importantes del país, pero que, mientras eso se dirima, “no se pueden quedar de brazos cruzados”.

“Convocamos a una gran acción unitaria, en defensa del Garrahan, de todos los sectores que levantan causas violentadas por este Gobierno cruel: universidades, CONICET, Hospital de Clínicas, el colectivo de la discapacidad, jubilados, sindicatos, colectivos culturales y trabajadores autoconvocados. Vamos a recorrer facultades, colegios, sindicatos y organizaciones para sumar al conjunto de la sociedad a esta gran acción común. Nadie se salva solo», concluyó.

* Con información de Agencia Noticias Argentinas