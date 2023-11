Crítico panorama en los geriátricos de Bariloche: hay diez y solo 3 habilitados

La madre de Carlos Sarmiento está alojada en el geriátrico El hogar de Su, ubicado en la esquina de Rolando y Anasagasti, en Bariloche, desde hace un tiempo. Días atrás, les comunicaron que, en un mes, tendrían que cerrar sus puertas.

«Intimaron a la dueña del geriátrico a dejar ese lugar por un tema inmobiliario. El tema es: ¿a dónde irán a parar los 28 abuelos que están ahí? Muchas familias podrán volver a alojarlos en sus casas, pero otras no. Pedimos ayuda al municipio para frenar esto hasta conseguir algún lugar. El tema es que nadie alquila nada», comentó Sarmiento con preocupación.

Maribel Lorca, responsable de El hogar de Su, explicó que no le renovaron el contrato de la casa y tiene plazo hasta el 5 de diciembre para abandonar el lugar. «No encontramos otro lugar y no me queda otra alternativa más que cerrar definitivamente. Llevamos diez años ahí y no quiero desamparar a los abuelos. Le comuniqué la situación a los familiares y plantearon que, de acá no los saca nadie. El tema es que no hay lugares y a mí me llevan a juicio», explicó la mujer.

Solo diez geriátricos funcionan en Bariloche de los cuales tres están habilitados (El hogar de Su, Residencia de las Abuelas y El Club de los Abuelos). La Residencia Marité no logró la habilitación, según el informe del Ministerio de Salud de Río Negro, y el resto está en trámite (Hogar de Ancianos El Descanso de Jesús, La Araucaria, La Casita de los Abuelos, Residencia Amelia, Los Girasoles de la Nona y Vírgen de las Nieves).

El ministro de Salud de Río Negro, Fabián Zgaib, reconoció que son pocos los geriátricos en Bariloche en relación a la densidad poblacional (más aún si se toma en cuenta a los que están habilitados).

«Tiempo atrás, bajamos las exigencias al mínimo, a lo indispensable para que puedan cumplir. Antes se exigían tres enfermeros y bajamos a uno. Aún así se hace muy difícil. Si los lugares tienen que arreglar el baño, le damos el tiempo. Lo que priorizamos es la salud de la gente«, advirtió el funcionario provincial.

Y agregó: «Con tantas condiciones es imposible pagar y sostener. Si nosotros cerramos espacios, ¿a dónde va a parar la gente?».

Zgaib aseguró que la Secretaría de Fiscalización realiza una o dos inspecciones en cada lugar por año, excepto en «aquellos que están bajo la lupa» que reciben más visitas. «Vamos con un médico y vemos que coman bien y estén medicados».

El Hogar de Ancianos El Descanso de Jesús tiene capacidad para 20 abuelos y en este momento, tiene 18. Es una asociación sin fines de lucro que recibe adultos mayores en condiciones de abandono o indigencia.

«Recibimos a abuelos que no tienen quién los cuide. Trabajamos codo a codo con el hospital de Bariloche y la Secretaría de Desarrollo Humano de Río Negro que nos abastecen de abuelos en la medida en que detectan problemas. La provincia no tiene un hogar. Es una gran deuda social», sintetizó José Barberis, presidente de la comisión directiva del hogar.

Comentó que la habilitación municipal venció hace unos meses e intentan renovarla. «Hay muchos trámites a nivel de salud pública, pero tropezamos con algunas cosas. El edificio, por ejemplo, es muy viejo. Hay que adecuar las instalaciones sanitarias. Tenemos un pozo ciego y nos exigen un nicho nitrificante. Hay una maraña de trámites«, sostuvo.

Mencionó también que se exige un médico y enfermero permanentes a partir de las 20 personas. «Necesitás 3 de cada uno para cubrir un día completo. Desde el punto de vista de los costos, lo vuelve inviable«, reconoció Barberis.