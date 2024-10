Cuáles son los novedosos fallos contra deudores alimentarios de la Justicia Rionegrina

La lucha para que los deudores alimentarios cumplan con su responsabilidad está encontrando eco en la Justicia rionegrina. Desde hace un tiempo varios juzgados de Familia están aplicando medidas novedosas que ayudan (obligan) a que estos deudores se pongan al día con sus hijos.



Técnicamente se llaman “medidas razonables”, están establecidas en el Código Civil y se solicitan cuando los deudores alimentarios se niegan a pagar las cuotas alimentarias de sus hijos, se registran incumplimientos sistemáticos, no cumplen con otras pautas establecidas, no puede ser notificados o no asisten a las citaciones.



En la creatividad está la clave de esta proceso que viene dando buenos resultados.



En los últimos tiempos se ha dictado una gran cantidad de fallos, que además de incluir a los denunciados en el Registros de Deudores Alimentarios de Río Negro, contemplan sanciones novedosas.

Los fallos más novedosos contra deudores alimentarios

*Prohibición de salir del país.



*Prohibición de ingresar a hipódromos.



*Prohibición de ingresar a estadios deportivos de la región.



*Prohibición de jugar en torneos comerciales de fútbol.



*Prohibición de correr carreras de motos.



*Suspensión de línea telefónica.



*Suspensión de la licencia de conducir por un tiempo determinado y prohibición de renovarla.



*Desafiliación de un club deportivo.



*Multa económica diaria a favor del hijo.



*Retención de haberes para los abuelos de los niños.

Cuál es el objetivo de los fallos novedosos contra los deudores alimentarios



El objetivo de estas medidas es que los deudores cumplan con sus obligaciones por eso generalmente tienen vigencia hasta que se haga efectiva la cuota alimentaria.



“Debemos considerar que el derecho alimentario constituye un derecho humano básico, por lo cual la prestación alimentaria es siempre motivo de gran preocupación, pero no solo su fijación sino también su efectivo cumplimiento”, explicó la jueza del Juzgado Multifueros de El Bolsón, Paola Bernardini, autora de uno de estos fallos novedosos.



“Cuando se dan estas situaciones, primero buscamos notificar a la otra parte para conocer las posibles razones que podrían estar interfiriendo en el cumplimiento. Como no podíamos notificarlo, intentamos citarlo y tampoco venía… solicitamos a la jueza de Familia que se aplicara una medida razonable ”, explicó la defensora civil que representó a una madre en otro proceso que terminó con otro fallo novedoso.



La cuota alimentaria consiste en el deber legal del padre o madre no conviviente para cubrir las necesidades básicas de un menor. No solo de comida sino de todos aquellos gastos vinculados a la educación, vestimenta, esparcimiento o salud, entre otros. Este monto debe pagarse hasta los 21 años aunque puede extender hasta los 25, si los jóvenes estudian.

10% más de deudores alimentarios que el año pasado

Según los datos del Registro Civil de Río Negro, en la actualidad hay un 10% más de deudores alimentarios que el año pasado. A fines de septiembre el número llegaba a 1.198 infractores.



En ese registro, según explicó la directora de Delegaciones del Registro Civil rionegrino, Carina Gómez, se encuentran quienes tienen desde tres tres cuotas consecutivas adeudadas o cinco alternadas.



Para tratar de combatir a los infractores, Río Negro tiene vigente un convenio de colaboración para el entrecruzamiento de datos con Neuquén, ya que hay muchos infractores que viven en una provincia y trabajan en otra, sobre todo en la zona del Alto Valle.