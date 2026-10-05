¿Cuidador u hogar de ancianos? Qué tener en cuenta para elegir la mejor opción para un adulto mayor
La decisión que muchas familias necesitan afrontar no tiene una respuesta única que sea la correcta. Depende de varios factores.
Cuando un adulto mayor necesita ayuda con las actividades diarias, la familia puede enfrentarse a una difícil decisión: ¿contratar a un cuidador o buscar un hogar de ancianos? No hay una única respuesta correcta. La decisión depende del grado de dependencia, la estructura en el hogar, la rutina familiar y las condiciones económicas.
Una referencia confiable en Argentina para quienes buscan cuidador es el Registro Nacional de Cuidadores Domiciliarios, donde figuran perfiles con formación acreditada y más de 200 horas de capacitación. La plataforma permite filtrar por provincia y localidad, y ofrece datos de contacto de cada cuidador registrado, lo que facilita encontrar perfiles adecuados según las necesidades de cada familia.
Si la persona mayor está lúcida y puede expresar sus deseos, debe participar de la elección.
La principal ventaja de contar con un cuidador es preservar la rutina y el entorno familiar. Esta alternativa puede ser interesante para adultos mayores lúcidos que desean seguir viviendo solos, pero necesitan supervisión en ciertos momentos, como por la noche o en ausencia de familiares.
Sin embargo, cuando se necesita atención a tiempo completo, la logística se complica. Un solo profesional no puede trabajar las 24 horas del día, lo que requiere un horario con al menos dos cuidadores durante la semana y un cuidador de relevo, además de los costos relacionados con el mantenimiento de la casa.
La contratación también requiere atención. El profesional tendrá acceso a la privacidad de la familia y puede ayudar con tareas como higiene, alimentación, movilidad y administración de medicamentos. Por lo tanto, es importante verificar la experiencia, las referencias y las habilidades, así como establecer horarios, remuneración, días libres y un contrato de trabajo.
En algunos casos la vivienda puede necesitar adaptaciones para reducir riesgos y facilitar la movilidad del adulto mayor.
Por otro lado, los hogares de ancianos ofrecen una estructura centrada en la atención continua, con accesibilidad, seguridad, comodidad y profesionales de diferentes áreas. Pueden ser una alternativa cuando la casa no puede satisfacer las necesidades de la persona mayor o cuando la familia no puede garantizar una asistencia adecuada.
Además de los cuidados, este tipo de institución puede mejorar la interacción social y ofrecer actividades físicas y cognitivas. La persona mayor también puede alojarse allí durante un período determinado si la familia necesita apoyo temporal, o vivir allí de forma permanente.
Si la persona mayor está lúcida y puede expresar sus deseos, debe participar de la elección. El cambio no debe presentarse como una decisión ya tomada, y mucho menos como algo forzado o engañoso.
Comentarios