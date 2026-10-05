¿Cuidador u hogar de ancianos? Qué tener en cuenta para elegir la mejor opción para un adulto mayor

Cuando un adulto mayor necesita ayuda con las actividades diarias, la familia puede enfrentarse a una difícil decisión: ¿contratar a un cuidador o buscar un hogar de ancianos? No hay una única respuesta correcta. La decisión depende del grado de dependencia, la estructura en el hogar, la rutina familiar y las condiciones económicas.

Una referencia confiable en Argentina para quienes buscan cuidador es el Registro Nacional de Cuidadores Domiciliarios, donde figuran perfiles con formación acreditada y más de 200 horas de capacitación. La plataforma permite filtrar por provincia y localidad, y ofrece datos de contacto de cada cuidador registrado, lo que facilita encontrar perfiles adecuados según las necesidades de cada familia.

Si la persona mayor está lúcida y puede expresar sus deseos, debe participar de la elección.

La principal ventaja de contar con un cuidador es preservar la rutina y el entorno familiar. Esta alternativa puede ser interesante para adultos mayores lúcidos que desean seguir viviendo solos, pero necesitan supervisión en ciertos momentos, como por la noche o en ausencia de familiares.

Sin embargo, cuando se necesita atención a tiempo completo, la logística se complica. Un solo profesional no puede trabajar las 24 horas del día, lo que requiere un horario con al menos dos cuidadores durante la semana y un cuidador de relevo, además de los costos relacionados con el mantenimiento de la casa.

La contratación también requiere atención. El profesional tendrá acceso a la privacidad de la familia y puede ayudar con tareas como higiene, alimentación, movilidad y administración de medicamentos. Por lo tanto, es importante verificar la experiencia, las referencias y las habilidades, así como establecer horarios, remuneración, días libres y un contrato de trabajo.

En algunos casos la vivienda puede necesitar adaptaciones para reducir riesgos y facilitar la movilidad del adulto mayor.

Por otro lado, los hogares de ancianos ofrecen una estructura centrada en la atención continua, con accesibilidad, seguridad, comodidad y profesionales de diferentes áreas. Pueden ser una alternativa cuando la casa no puede satisfacer las necesidades de la persona mayor o cuando la familia no puede garantizar una asistencia adecuada.

Además de los cuidados, este tipo de institución puede mejorar la interacción social y ofrecer actividades físicas y cognitivas. La persona mayor también puede alojarse allí durante un período determinado si la familia necesita apoyo temporal, o vivir allí de forma permanente.

Si la persona mayor está lúcida y puede expresar sus deseos, debe participar de la elección. El cambio no debe presentarse como una decisión ya tomada, y mucho menos como algo forzado o engañoso.