Cuándo se sortea la moto Vespa 0km entre los lectores de Diario RÍO NEGRO

Este lunes se conocerá al ganador o ganadora que podrá disfrutar de esta moto que ya es un ícono en todo el mundo.

Este lunes será un día especial para los lectores de Diario RÍO NEGRO. Después de semanas de expectativa, se conocerá quién es el afortunado ganador o ganadora de la Vespa VXL 150 0 km, una moto que combina estilo, comodidad y eficiencia. Miles de vecinos de la región ya están participando y todos los cupones ya se encuentran en la sede de RÍO NEGRO en General Roca.

El evento no solo marcará el cierre de la campaña organizada en alianza con Liess Motos, sino que también será una celebración abierta, donde la fidelidad de los lectores tendrá su gran recompensa. Todo está listo para que la ilusión de muchos se transforme en realidad.

Un evento con transmisión en vivo

El sorteo se realizará este lunes a las 9.30 en el hall de la sede central de Diario RÍO NEGRO, en General Roca. Se podrá seguir en directo por el programa Ya es Tiempo, que se emite por RÍO NEGRO RADIO (90.9 en Neuquén, 91.9 en Roca y rionegro.com.ar/radio). También estará disponible en el canal de RÍO NEGRO STREAMING y en el canal oficial de YouTube @DiarioRioNegro.

La actividad contará con la presencia de autoridades de Editorial RÍO NEGRO, representantes de Liess Motos y un escribano público, quien certificará la transparencia del sorteo.

Cómo fue la participación

El concurso se lanzó en agosto, en alianza con Liess Motos, como una manera de premiar la fidelidad de los lectores de la edición papel. Desde el 10 hasta el 31 de agosto, cada ejemplar del diario incluyó un cupón en la contratapa. Los participantes tuvieron que completarlo con sus datos y depositarlo en las urnas habilitadas en las agencias de RÍO NEGRO, estaciones de servicio Global Oil, kioscos adheridos o entregarlo directamente a su canillita.

Las bases y condiciones estuvieron disponibles en rionegro.com.ar/sorteo-vespa.

Más que una moto

El premio es una Vespa VXL 150 0 km, un modelo que combina elegancia, comodidad y funcionalidad. Con un motor de 150 cc, transmisión automática y frenos con ABS, es una opción ideal para moverse por la ciudad con estilo y seguridad. Su bajo consumo –más de 40 km por litro– la convierte además en una compañera eficiente para trayectos diarios y escapadas de fin de semana.

