RÍO NEGRO sortea una moto Vespa 0KM y vos podés ser el ganador

Imaginate por un momento que es primavera. Son las siete de la tarde en tu ciudad y te preparás para disfrutar de los últimos rayos del sol del fin de semana. Esta vez, la salida es diferente: no vas a hacerla en auto ni caminando, sino en tu nueva moto. Una Vespa que avanza con agilidad, sin prisa, y que acapara todas las Hasta el domingo 31 de agosto vas a encontrar todos los días un cupón en la contratapa del diario. Tenés que completarlo y dejarlo en las urnas habilitadas. miradas. Ahora dejá de imaginarlo: puede ser tu nueva realidad gracias al sorteo de RÍO NEGRO.

En alianza con Liess Motos, lanza esta oportunidad imperdible para sus lectores de la edición papel. Es una forma de premiar la fidelidad y celebrar juntos. Una Vespa VXL 150 puede ser tuya.

Participar es muy fácil. Desde el domingo 10 hasta el domingo 31 de agosto, vas a encontrar todos los días un cupón en la contratapa del diario papel. Solo tenés que completarlo con tus datos y depositarlo en las urnas habilitadas antes del miércoles 3 de septiembre.

Estas estarán ubicadas en las agencias de RÍO NEGRO, las estaciones de servicio de Global Oil y los kioscos adheridos. También podés entregárselo directamente al canillita que te lleva el diario.

Los requisitos para participar se detallan en las Bases y Condiciones, a las que se puede acceder www.rionegro.com.ar

Más que una moto La Vespa VXL 150 es mucho más que una moto: es una compañera ideal para moverte con estilo por la ciudad. La Vespa combina elegancia, comodidad y funcionalidad. Es de esas motos que no pasan desapercibidas: atrae miradas y transmite personalidad.

Tiene un motor de 150 cc, de 4 tiempos e inyección electrónica, que garantiza un andar suave, ágil y económico. Es automática (con transmisión CVT), por lo que solo tenés que acelerar y frenar. Cuenta con freno a disco delantero con ABS, que brinda mayor estabilidad y control, y freno trasero a tambor.

Su consumo es eficiente, con un rendimiento promedio de más de 40 km por litro, y su andar es cómodo tanto para trayectos cortos como para recorridos un poco más largos.

Dónde depositar los cupones para ganar

Agencias RÍO NEGRO

•General Roca: 9 de Julio 733.

•Neuquén Capital: Ministro González 290.

•Bariloche: Gob. Quaglia 115.

•Viedma: Saavedra 597 esquina Laprida.

Estac. de servicio Global Oil

•Neuquén Capital: PUMA, Antártida Argentina 1215, complejo La Anónima.

•Neuquén Capital; PUMA, San Martín y Catriel San Martín N°1795 (esquina Catriel).

•Centenario: YPF, expedicionarios del Desierto y Paraguay,

•San Patricio del Chañar: PUMA, Chos Malal y acceso principal.

•Añelo: YPF, Intendente Tanuz y Calle 01;

•Añelo: YPF, parque industrial, Manzana 301, lote 1

•Campo Grande: PUMA, Ruta 151 – Km. 31

•Cipolletti: PUMA, Perticone 2445

•General Roca: PUMA, la Plata N° 14

•Villa Regina: PUMA, Ruta 22 nº 290 y 388 – Colectora Sur

•Chimpay: YPF, RUTA 22 Y Alem. Km. 1045