Cuatro consejos claves para el cuidado de tu jardín, si sos principiante y querés tener éxito

La jardinería es una buena opción para desconectar del estrés diario, conectar con la naturaleza y disfrutar del aire libre. Por esas y muchas otras razones, cada vez más gente se encuentra interesada en cultivar y cuidar plantas en su jardín, además del colorido y los aromas que esto trae consigo.

Las opciones sobre los espacios de cultivo son diversas: desde el área de jardín trasero en casa, hasta una pared o el balcón y la terraza para aquellas personas que viven en ambientes pequeños. Lo mejor para el cuidado de las plantas es, siempre, atenderlas con cariño y disponerlas en lugares que respeten sus condiciones de supervivencia.

Así es que nunca vienen mal algunos consejos para el cuidado de las plantas de casa, que permitan mejorar tu mano en la jardinería y ayudarte con algunos conceptos sencillos que pueden convertirte en un muy buen jardinero.

Con paciencia y tiempo en la atención de tu jardín, estos consejos de Marcia Lenz, paisajista de Perú, pueden ayudarte entonces a obtener muy buenos resultados. ¡Tomá nota!

Cuidado del jardín: Cuatro consejos para principiantes

La paisajista peruana Marcia Lenz hace estas recomendaciones para quienes recién comienzan a tomarle la mano a la jardinería, cualquiera sea el lugar de la casa donde se lleve adelante.

Usá macetas grandes.

Más allá de las fotos de revista, las plantas demandan grandes macetas para desarrollar sus raíces de la mejor manera posible, ya que hay que tener en cuenta su desempeño en la tierra y alcanzan altos niveles de crecimiento. Además, otra recomendación es usar macetas de riego automático, fundamentales para aquellas personas que habitan lugares con mucho sol.

Empezá desde las semillas.

Esta es la forma más barata de empezar con la jardinería, ya que las plantas que comprás en un vivero han sido fertilizadas, regadas varias veces al día y observadas con un ojo experto; no están listas para la vida en un jardín que recién se inicia. Y si las semillas no resultan un éxito en tu jardín de buenas a primeras, no te desanimes: por el contrario, hay que insistir para obtener buenos resultados con el paso del tiempo.

Cultivá de manera inteligente.

Antes de decidir qué plantas llevar a tu jardín o a tu rincón favorito, analizá las características del espacio. Cuánta luz hay, cómo impacta el viento, qué bichos pueden afectarlas. Esas pequeñas cosas te permitirán ahorrar mucho esfuerzo y tener una experiencia más satisfactoria.

La paciencia es fundamental.

Siempre que coloques semillas en la tierra y las cuides, la paciencia va a ser súper importante para ver los frutos de tu trabajo. No quieras apurar los procesos de crecimiento, porque no será efectivo.