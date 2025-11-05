Cuenta regresiva para el primer TEDx Viedma: cuándo es, cómo verlo online y quiénes son los oradores

Viedma se prepara para un sábado distinto: llega por primera vez el TEDxViedma, un espacio donde la ciencia, el arte, la música y la tecnología se encuentran en charlas breves que buscan inspirar, sorprender y abrir nuevas conversaciones. Nueve oradores compartirán sus ideas bajo el lema «Habitá lo extraordinario», en un evento gratuito y abierto a toda la comunidad. Cómo verlo.

El encuentro se desarrollará de 16 a 21y será abierto y gratuito, transmitiéndose en vivo por tedxviedma.com. Cabe destacar que la transmisión no quedará disponible posteriormente, aunque las charlas seleccionadas serán publicadas de manera individual en el canal oficial de TED en YouTube, traducidas a múltiples idiomas y accesibles para millones de personas en todo el mundo.

Con la conducción de Carolina Hernández Cufré, periodista en Telefé Noticias especializada en inteligencia artificial y oriunda de Carmen de Patagones, el evento propone una experiencia única bajo el lema «Habitá lo extraordinario».

Durante cinco horas, nueve oradores compartirán ideas y reflexiones en menos de diez minutos cada uno, invitando al público a dejarse sorprender y mirar el mundo desde nuevas perspectivas.

Entre los participantes se destacan:

Ailén Lascano Micaz, nadadora de aguas abiertas y primera argentina en completar la Triple Corona de aguas frías, con su charla “¿Para qué nado en aguas heladas?”.

nadadora de aguas abiertas y primera argentina en completar la Triple Corona de aguas frías, con su charla “¿Para qué nado en aguas heladas?”. Julieta Ansola, ingeniera en tecnología y especialista en cloud computing, con “¿Cómo te das cuenta que está lloviendo?”, abordando género, discapacidad y tecnología.

ingeniera en tecnología y especialista en cloud computing, con “¿Cómo te das cuenta que está lloviendo?”, abordando género, discapacidad y tecnología. Verónica Garea , ingeniera nuclear y presidenta de la Fundación INVAP, con “Artefactos, núcleos, mitos y mujeres”.

, ingeniera nuclear y presidenta de la Fundación INVAP, con “Artefactos, núcleos, mitos y mujeres”. Matías Cella , músico y productor musical, con “El sonido como puente”.

, músico y productor musical, con “El sonido como puente”. San Spiga , muralista y docente, con “Se hace, se aprende”, sobre procesos artísticos colectivos.

, muralista y docente, con “Se hace, se aprende”, sobre procesos artísticos colectivos. Juan Pablo Montelpare , director de la Bienal Internacional de Arte de Río Negro, con “Cuando el pueblo se volvió la obra de arte”.

, director de la Bienal Internacional de Arte de Río Negro, con “Cuando el pueblo se volvió la obra de arte”. Juana Albina , actriz y creadora digital, con “Golpes de evolución”.

, actriz y creadora digital, con “Golpes de evolución”. Raúl Figueroa , realizador audiovisual de Viedma, con “Pequeños gestos construyen grandes historias”.

, realizador audiovisual de Viedma, con “Pequeños gestos construyen grandes historias”. Ángeles Cortesi, especialista en innovación y directora del Global Learning Innovation Hub de UNICEF, con “Diseña tu propia aventura”.

Además de la transmisión en vivo, se podrá seguir la cobertura y el detrás de escena del evento a través de Instagram: tedx.viedma.