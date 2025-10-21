TEDxViedma: «Habitar lo extraordinario» con diez charlas que inspiran, transforman y generan conversación

La capital rionegrina se prepara para vivir un evento que busca transformar la forma en que se comparten y se piensan las ideas. Por primera vez, Viedma será escenario de TEDx Viedma, la versión local de las famosas charlas TED que recorren el mundo difundiendo ideas que vale la pena compartir. La cita es el 8 de noviembre, en un formato que combina charlas breves con presentaciones artísticas y experiencias que invitan a dejarse sorprender.

El evento estará a cargo de la conducción de Carolina Hernández Cufré, reconocida periodista de Telefe Noticias, quien guiará a los asistentes a través de cada charla y presentación, aportando su experiencia y profesionalismo para hacer de esta jornada una experiencia única e inolvidable.

TED, la organización internacional detrás de estas conferencias, es reconocida por promover la difusión de ideas innovadoras y de impacto. TEDx, en cambio, es un programa que permite replicar estas charlas en todo el mundo de manera independiente y sin fines de lucro, bajo una licencia oficial otorgada por TED. Esta edición en Viedma es la primera en la ciudad y está organizada por un equipo de 50 voluntarios que trabajan a diario para que el evento sea posible, respaldados además por marcas aliadas que han apoyado la iniciativa.

«Nos encontramos varias personas con ganas de que suceda un evento de este tipo en Viedma. Las ideas llegaron en el momento justo y la comunidad estaba lista. Formar parte de esta red mundial nos da la posibilidad de conectar experiencias y compartir conocimiento», explicó a Diario RÍO NEGRO, Marian Lenchours Pezzano, vocera del evento.

TEDx Viedma: una experiencia única y gratuita

El espíritu de TED se centra en el poder de las ideas y en su capacidad de generar conversación y transformación. TEDx Viedma será una experiencia que se podrá vivir presencialmente para 100 personas, seleccionadas mediante un sorteo entre quienes se inscribieron en tedxviedma.com

Además, habrá un sorteo final el viernes previo al evento, que se transmitirá en vivo por el Instagram de TEDx Viedma. Para quienes no puedan asistir de manera presencial, el evento se transmitirá en vivo y de forma gratuita a través de la plataforma oficial, aunque la transmisión solo estará disponible durante el evento, enfatizando la importancia de vivirlo en tiempo real.

Las charlas que sean seleccionadas por TEDx, posteriormente, se subirán al canal oficial de TEDx en YouTube, donde millones de personas de todo el mundo pueden acceder a ellas traducidas a múltiples idiomas.

Un lema que invita a habitar lo extraordinario

Cada edición de TEDx tiene un lema que guía la narrativa del evento. En esta primera edición en Viedma, el lema busca invitar a los asistentes a habitar lo extraordinario y hacerse nuevas preguntas, creando un marco conceptual que atraviesa las charlas y las experiencias artísticas. Se trata de un llamado a abrirse a nuevas ideas, dejarse inspirar y explorar perspectivas que van más allá de la rutina diaria.

TEDx Viedma forma parte de una red global que alcanza más de 170 países, y para la organización local ha sido fundamental recibir apoyo y asesoramiento de otros equipos de TEDx de distintas ciudades, como Tandil o Bariloche. Este espíritu colaborativo permite compartir experiencias, aprender de otras ediciones y enriquecer la propuesta local, manteniendo siempre la esencia de una iniciativa por y para la comunidad.

«Queremos que la gente se deje sorprender. Las charlas son breves, de menos de 10 minutos, pero cada una busca generar un impacto real en lo humano. Además, habrá intervalos con presentaciones artísticas y otras experiencias que completan la propuesta», destacó Lenchours Pezzano.

Un proceso de selección cuidadoso y participativo

El evento contará con 10 oradores, seleccionados entre más de 80 postulantes que se ofrecieron para compartir sus ideas. La elección de los ponentes se realizó mediante un proceso minucioso que incluyó encuestas para conocer las temáticas de interés de la comunidad y la búsqueda de diversidad de voces y perfiles. La intención es garantizar que cada charla aporte una idea transformadora y relevante, más allá del prestigio o la trayectoria de quien la presenta.

Los oradores que participarán en TEDx Viedma son:

Santiago Talledo , actor y activista de la salud mental. Creador del podcast Cero Miligramos, referente en el debate sobre salud emocional para adolescentes y adultos mayores.

, actor y activista de la salud mental. Creador del podcast Cero Miligramos, referente en el debate sobre salud emocional para adolescentes y adultos mayores. Juana Albina , actriz y creadora digital con más de un millón de seguidores, conocida por su espontaneidad y reflexión sobre la vida de su generación.

, actriz y creadora digital con más de un millón de seguidores, conocida por su espontaneidad y reflexión sobre la vida de su generación. San Spiga , muralista, diseñador gráfico y docente universitario, creador de Muraltares, altares comunitarios en forma de murales, y apasionado del arte colectivo.

, muralista, diseñador gráfico y docente universitario, creador de Muraltares, altares comunitarios en forma de murales, y apasionado del arte colectivo. Julieta Ansola , ingeniera en tecnología y especialista en cloud computing, hipoacúsica y defensora de la inclusión tecnológica.

, ingeniera en tecnología y especialista en cloud computing, hipoacúsica y defensora de la inclusión tecnológica. Ailén Lascano Micaz , nadadora de aguas abiertas y primera argentina en completar la Triple Corona de aguas frías, reconocida por su capacidad de inspirar superación y resiliencia.

, nadadora de aguas abiertas y primera argentina en completar la Triple Corona de aguas frías, reconocida por su capacidad de inspirar superación y resiliencia. Juan Pablo Montelpare , artista y gestor cultural, director de la Bienal Internacional de Arte de Río Negro, con enfoque en el arte como herramienta de transformación comunitaria.

, artista y gestor cultural, director de la Bienal Internacional de Arte de Río Negro, con enfoque en el arte como herramienta de transformación comunitaria. Raúl Figueroa , realizador audiovisual de Viedma, conocido por su registro en redes del Mundial de Qatar y su trayectoria que combina creatividad y vocación profesional.

, realizador audiovisual de Viedma, conocido por su registro en redes del Mundial de Qatar y su trayectoria que combina creatividad y vocación profesional. Verónica Garea , presidenta de la Fundación INVAP, ingeniera nuclear, feminista, música y consultora en lactancia, referente en el cruce entre ciencia, innovación y sociedad.

, presidenta de la Fundación INVAP, ingeniera nuclear, feminista, música y consultora en lactancia, referente en el cruce entre ciencia, innovación y sociedad. Matías Cella , ingeniero de sonido y productor musical, con experiencia trabajando con figuras como Mercedes Sosa, Jorge Drexler y Soledad Pastorutti, especializado en conectar emociones a través del sonido.

, ingeniero de sonido y productor musical, con experiencia trabajando con figuras como Mercedes Sosa, Jorge Drexler y Soledad Pastorutti, especializado en conectar emociones a través del sonido. Ángeles Cortesi, diseñadora de futuros y especialista en innovación educativa, lideró proyectos EdTech en 16 países desde UNICEF Finlandia, movilizando más de 100 millones de dólares en iniciativas educativas.

«Lo importante no es quiénes son los oradores, sino que todos tienen ideas que merecen ser difundidas. Queremos que cada charla genere un impacto humano y nos haga repensar nuestra forma de ver el mundo», destacó Lenchours Pezzano.

Ideas locales, regionales y nacionales

La selección de oradores combina voces locales de Viedma con invitados de otras ciudades, aportando perspectivas que abordan temáticas de interés regional y nacional. Algunos de los temas que se presentarán son innovadores a nivel país y prometen generar debate y reflexión más allá de la capital rionegrina, donde el evento fue declarado de interés cultural, social y educativo tanto a nivel municipal como provincial.

Para participar, ya sea de manera presencial o virtual, los interesados pueden registrarse en tedxviedma.com y seguir las redes oficiales para conocer los últimos detalles sobre el sorteo de entradas y la transmisión en vivo.