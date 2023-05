Cumpleaños sin papas fritas ni chizitos: ¿puede el etiquetado frontal cambiar los festejos infantiles?

Hace algunas semanas me topé con un tuit que me sacó una sonrisa. Era el de Lorena Allemandi, mamá de una hija que va a sala de 4. El tuit reproducía un mensaje de la Dirección del jardín de infantes, que pedía a los padres y madres que no llevaran para los cumpleaños de sus hijos e hijas productos comestibles altos en azúcares, grasas, calorías o sodio. O sea, que no llevaran productos con los sellos negros del etiquetado frontal.

La “Ley de promoción de la alimentación saludable” (se llama así) fue sancionada en octubre de 2021. Y desde el 16 de febrero, las grandes empresas están obligadas a incluir en el frente de sus envases octógonos negros que adviertan sobre excesos de azúcares, calorías, grasas, sodio y edulcorantes dañinos (las pymes tienen seis meses más de plazo). Pero, además, la legislación prohíbe vender productos con sellos en las escuelas y promueve la educación alimentaria, especialmente en ámbitos escolares. Porque, como contaba en esta nota: necesitamos que nos enseñen a comer mejor.

Cuando vi el tuit, pensé si esta nueva ley puede ayudar a que los festejos de cumpleaños dejen de ser un culto a la comida chatarra.

“Es un cambio cultural bastante grande, así que habrá que tener paciencia, porque hay que desnaturalizar una forma de comer y tratar a la comida que está muy arraigada”, me cuenta Lorena Allemandi, que además de mamá es Terapista ocupacional con una maestría en Salud Pública y trabaja en la Organización Panamericana de la Salud. Antes lo hizo en la Fundación Interamericana del Corazón (FIC Argentina), donde desde su lugar de directora de Políticas de Alimentación impulsó la ley aprobada el año pasado. Para Allemandi, el mensaje del jardín de su hija tuvo buena aceptación, pero aclara que aún no hubo festejos este año. La especialista no descarta que, en el proceso de cambios, las escuelas y jardines puedan recibir quejas de padres y madres.

Según un estudio reciente, 8 de cada 10 personas están de acuerdo con la ley, pero solo 7 de cada 10 están al tanto de ella.

Para Allemandi “el etiquetado no solo orienta para tomar decisiones en una escuela, sino que además ayuda a que les padres vean que muchos productos que creían saludables no lo son tanto y puedan tomar decisiones informadas”.

Un interés creciente en comer mejor

La Fundación Educacional brinda capacitaciones a grandes y chicos para que tengan una vida más sana, con la educación alimentaria como pilar fundamental. El foco de su trabajo está en las escuelas primarias y el nivel inicial. Y en los últimos meses registraron un aumento en la demanda de sus servicios. “Si bien no nombran puntualmente la ley, puede ser que se esté visibilizando más la problemática”, señala Amalia Aimaretti, nutricionista encargada de las acciones educativas de la organización.

“Tanto docentes como directivos se muestran preocupados por la cantidad de niños/as que llegan o se retiran del jardín comiendo golosinas y por los alimentos de la vianda. Se interesan en realizar acciones educativas para promover la alimentación saludable. Y notamos que algunos municipios se preocupan por servir alimentos más saludables dentro de los comedores”, agrega Aimaretti.

La organización realiza capacitaciones sobre cómo trabajar hábitos saludables en la currícula, y desarrollaron el cuento ‘Un arco iris para Juana’, que incentiva el consumo de frutas y verduras de diferentes colores en niños y niñas de nivel inicial.

Alternativas saludables

Pero volvamos al tema festejos de cumpleaños. ¿Podemos salir de las papas fritas, los chizitos y los caramelos? Si bien esto implica el cambio cultural del que habla Allemandi, existen múltiples alternativas de alimentos más saludables que podrían incluirse.

“Se puede realizar como actividad junto a los niños y niñas preparaciones como galletas de avena, budines con fruta, ensalada de fruta o brochettes de fruta, licuados. Tanto en los jardines como en la escuela primaria los chicos se divierten al preparar alimentos junto a sus amigos/as y los incentiva a probar alimentos que no consumen habitualmente”, apunta Aimaretti.

Por su parte, la influencer, periodista y autora de libros sobre cocina Natalia Kiako, da ideas para los cumpleaños infantiles y algunos consejos prácticos para cocinar la torta en su cuenta de Instagram.A propósito, mi hija cumple dos años este mes. Así que, si conocés otras ideas de comidas saludables y ricas para su festejo, me encantaría leerte 😉.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa ‘Periodismo Humano’, una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.