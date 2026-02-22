De Bariloche a Corea: Cristofer tiene una discapacidad motriz y brilló en un encuentro internacional

Cristofer Josue Espada Paredes tiene 20 años y vivió una experiencia inédita a nivel internacional. Realizó un viaje que jamás se imaginó hacer de la mano del deporte, que a cada paso lo impulsa a crecer desde que es un niño.

El joven nació en Bolivia, pero es barilochense por adopción. Tiene una discapacidad motriz y desde que tiene dos años, por decisión de sus padres y recomendación médica, emigró a Argentina con su familia para ampliar sus posibilidades de acceder a tratamientos de salud. No puede caminar y se moviliza en silla de ruedas.

Hoy se define como un apasionado por el deporte. La montaña lo atrapó y pasó días y semanas enteras practicando ski alpino adaptado desde la Fundación Desafío Bariloche, donde aprendió de la mano de grandes maestros que lo invitaron a superar los límites y barreras.

La vocación deportiva lo llevó a recorrer los senderos de la carrera de Profesorado de Educación Física del Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB) de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), institución donde cursa y aspira a obtener el ansiado título para transmitir la pasión a otros estudiantes.

“Mi principal proyecto es ser uno de los primeros chicos en silla de ruedas que se reciba del profesorado Educación Física”, contó a Diario RÍO NEGRO. En el Comahue sería el primero, aunque ya conoce a un colega en la Universidad de Buenos Aires que lo logró.

“Quiero dar el ejemplo. Si yo pude hacerlo en silla de ruedas, alguien que no tiene absolutamente nada, puede hacerlo”. Cristofer Josué Espada Paredes, deportista adaptado.

Seleccionado para viajar a Corea del Sur

Por su gran talento, Cristofer fue seleccionado para formar parte del “Korea Dream Program”, una experiencia en el país asiático que para él significó un antes y un después en su vida: formó parte del campamento de alto rendimiento en Pyeongchang, una ciudad en Corea del Sur.

En ese evento, el rionegrino fue reconocido por su desempeño como atleta paralímpico y recibió una medalla que destacó su compromiso y talento; ante jóvenes de distintos países que entrenaron disciplinas como esquí, snowboard y deportes adaptados con especialistas de nivel mundial.

Cristofer viajó a Corea con la delegación argentina compuesta por cuatro personas: el profesor Martín Saccomano, instructor de esquí adaptado, Joaquín Vignau, otro profesor de esquí de Villa la Angostura y con un estudiante de Buenos Aires, Francesco Mognone.

Una vez en el campamento pudo aprender mucho y pulir técnicas de los más grandes profesores que pudiera tener. “Todo surgió de la noche de mañana, que fue muy lindo, fue hermoso”, comentó. Pudo adentrarse de a poco a una cultura totalmente distinta, estructurada y respetuosa de los tiempos.

“Allá si llegás tarde es una falta de respeto. Es todo completamente distinto a lo que estamos acá acostumbrados”, valoró el estudiante.

Toda una vida de la mano del deporte

Su vínculo con el deporte comenzó a los dos años. Empezó a practicar natación como una disciplina recreativa pero a la vez, a modo de rehabilitación. Luego, uno de sus compañeros lo invitó a basquet y probó. “Con el pasar del tiempo, me encantó el deporte, y en 5° año de la secundaria, decidí el profesorado”, recordó. Ama competir, viajar. “Es algo que me suma a mí para el resto de la vida”, advirtió.

Luego conoció a la Fundación Desafío Bariloche, que se encarga de enseñar esquí adaptado. “Todos los años la fundación lleva a distintos chicos de distintos lugares, con discapacidades intelectual y motriz, a subirse a la montaña por una semana. Dentro de esos aparecí yo. Me encantó desde el primer día”, comentó Cristofer.

Los profesores notaron que el joven tenía mucho potencial y fueron por más con el entrenamiento. “El año pasado, en diciembre, ellos me eligieron para ir a Corea del Sur. Para mí fue mucha emoción”, recordó aunque el nerviosismo también fue parte de las emociones encontradas.

“Mi sueño es llegar a un juego paralímpico. Ya sea en esquí, en básquet, en tenis de mesa”, reveló. A corto plazo, Cristofer lucha por graduarse, tener un trabajo estable y entrenar a otros chicos. “Quiero que otros chicos conozcan el deporte, lo lindo que es, como te cambia la vida por completo”, cerró.

Qué es el Korea Dream Program

El Korea Dream Program es un campamento de entrenamiento en deportes de invierno que se desarrolla en Pyeongchang, Corea del Sur, con el objetivo de descubrir y formar futuros atletas Olímpicos y Paralímpicos.

En esta edición, la delegación argentina compartió la experiencia con participantes de doce países. “Estuvimos en la Villa Olímpica donde se realizaron los Juegos de Invierno de 2018, a pocos metros de las pistas de esquí. Nuestro instructor fue el entrenador del equipo olímpico de Corea del Sur”, relató.

Un hito para la universidad

Desde la universidad, valoraron la participación en el Korea Dream Program como un logro deportivo superador: “Es un símbolo del impacto que la educación pública puede tener en la vida de sus estudiantes”.

Cristofer Espada Paredes llegó no solo por su esfuerzo personal, sino también portó el nombre de la Universidad Nacional del Comahue, que se inscribe en la historia de un programa que busca construir el futuro de los deportes de invierno a nivel mundial.