Jornada gratuita de detección temprana de hepatitis C y VIH en Bariloche

En el Día Mundial de las Hepatitis Virales, el Centro de Prevención Combinada del hospital Ramón Carrillo de Bariloche y la Fundación Intecnus impulsan una campaña para promover la prevención y la detección temprana de la hepatitis C y el Virus de Inmunodeficiencia Humano (VIH). La jornada es abierta a toda la comunidad y será el próximo miércoles, de 10 a 14 horas, en la sala de espera de Intecnus, ubicada en Ruta Provincial 82, entre las rotondas de Avenida de los Pioneros y Virgen de las Nieves.

“La propuesta busca facilitar el acceso al diagnóstico temprano y brindar información confiable sobre las infecciones que pueden permanecer durante años sin presentar síntomas”, señaló Candela Berizzo, psico-oncóloga de Intecnus y miembro del Equipo de Prevención Combinada en el hospital de Bariloche. Recalcó que «si una persona tiene más de 50 años y nunca se hizo el test, se acerque para poder realizarlo”.

Si bien el foco de la campaña estará puesto en las hepatitis virales, se aprovechará la ocasión para realizar pruebas rápidas de VIH. “Es importante testearse para conocer el estado de infección y poder ocuparnos a tiempo si hay que hacerlo. Los testeos son voluntarios, gratuitos y rápidos. El resultado es confidencial”, subrayó Berizzo.

Las pruebas se tomarán a todas las personas que se acerquen a Fundación Intecnus o a quienes estén aguardando un turno en la sala de espera y estén interesados. Por otro lado, habrá dos bocas de testeo en las que personal de salud (médicos generalistas, infectólogos, bioquímicos, hepatólogos, entre otros) realizarán los tests. “Los resultados se dan ese mismo día y se brindará a cada persona una consejería pos-testeo. En caso de tener un resultado positivo, se realizará la derivación correspondiente”, detalló.

Ese mismo miércoles, de 9 a 12 horas, también se harán testeos en el laboratorio del hospital de Bariloche por demanda espontánea.

Qué son las Hepatitis Virales

La hepatitis es la inflamación del hígado e incluye a un grupo de infecciones virales que afectan a ese órgano.

Según el Ministerio de Salud de la Nación, la Hepatitis A se transmite por el contacto con el agua, los alimentos u objetos contaminados con materia fecal; en casos menos frecuentes, por prácticas sexuales orales/anales.

Puede generar una infección aguda con síntomas como náuseas, vómitos o falta de apetito, fiebre, dolor abdominal y articular, orina oscura y heces pálidas, piel y mucosas amarillentas (ictericia). Este tipo A tiene vacuna.

La Hepatitis B se transmite durante las prácticas sexuales (orales, vaginales y anales) sin uso de preservativo. También, por el contacto con sangre infectada al compartir elementos cortopunzantes (como agujas, jeringas o afeitadoras). Incluso, un embarazada con Hepatitis B puede transmitírsela al bebé durante el embarazo o en el parto. Todas las personas deben vacunarse.

Por otra parte, la Hepatitis C se transmite por el contacto con sangre infectada al compartir elementos cortopunzantes. De forma menos común, puede transmitirse a través de relaciones sexuales, si hay contacto con sangre, especialmente si hay sangrado o lesiones.

En Argentina, de acuerdo con datos de la cartera sanitaria nacional, los tratamientos para la Hepatitis B crónica y para la Hepatitis C son altamente efectivos. Se recomienda consultar con equipos de salud para realizar test, al menos, una vez en la vida, ya que es posible tener una hepatitis crónica y no saberlo.