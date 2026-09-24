De Dina Huapi a la Selección de Rugby: Brisa Borda cumplió su sueño y festejó con la camiseta que guardó durante años

La Selección Argentina de Rugby femenino se quedó con la medalla de oro en los Juegos Sudamericanos que se disputaron en Santa Fe. La albiceleste superó a Colombia en la final disputada en el Hipódromo Óvalo de Rosario. Tras el festejo eufórico de las jugadoras, una de ellas corrió a buscar una camiseta roja, blanca y azul y la exhibió orgullosa en las fotos.

Brisa Sofía Borda no solo debutó en la selección nacional. Se consagró campeona, pero no quiso olvidar sus orígenes en el Dina Huapi Rugby Club cuando tenía apenas 13 años. Con esa camiseta posó después del complejo encuentro.

Nació en Buenos Aires, pero cuando era pequeña, sus padres se radicaron en Dina Huapi. En ese entonces, jugaba al hockey, pero el rugby comenzó a llamarle la atención cuando su madre fue convocada por una entrenadora para conformar un equipo femenino. El paso siguiente fue armar un grupo de niñas y, Brisa fue una de ellas. “Me apasionó porque es un deporte con muchos valores, mucho respeto”, reconoce Brisa, de 27 años, que jugó en la localidad rionegrina hasta los 16.

Brisa tiene 27 años y juega al rugby desde los 13. Foto: gentileza

En ese momento, sus padres optaron por radicarse en Los Reartes, en el Departamento de Calamuchita, en Córdoba, debido a mayores opciones laborales. La niña llegó con la ilusión de seguir jugando al rugby, pero no había equipos de mujeres, excepto en la ciudad de Córdoba, que le quedaba a unos 87 kilómetros de distancia. “Tomé la iniciativa de formar un equipo femenino y durante cuatro años, estuve trabajando con las chicas que recién empezaban en la actividad. Luego, formé parte de un equipo en Santa Rosa hasta que se disolvió y me llamó un entrenador del Club Taborín de Córdoba”, cuenta Brisa.

Brisa tiene 27 años y juega al rugby desde los 13. Foto: gentileza

Desde que incursionó en el rugby soñó con formar parte de la Selección Argentina, pero a medida que cumplía años, esa meta parecía cada vez más lejana. “Decidí no darme por vencida aunque ya me pesaba la edad. Algo me decía que no me tenía que rendir. El camino fue largo y duro, pero lo logré”, reconoce satisfecha.

Tiempo atrás, se sumó a una concentración en Córdoba, donde participaron 30 jugadoras. Solo tres conseguirían el pase al Sudamericano. Una mañana, al despertar, Brisa encontró cientos de mensajes en su teléfono celular: su nombre estaba en la lista de las jugadoras convocadas. “Me largué a llorar y abracé fuerte a mi hija, de 5 años”, recuerda esta joven que combina largas horas de entrenamiento con su trabajo en un hotel de Los Reartes.

Brisa tiene 27 años y juega al rugby desde los 13. Foto: gentileza

En Taborín, siempre jugó como primer centro; en la Selección, en cambio, fue pilar izquierdo. Si bien el cambio de posición no le costó, asegura que debió “cambiar el chip”.

La concentración previa a los juegos fue en Buenos Aires y de ahí, el equipo partió rumbo a Rosario donde jugaron unos cinco partidos. La final ante Colombia estaba prevista para el domingo, pero se suspendió por el clima y pasó al día siguiente. El triunfo para Argentina que, de esta forma, consiguió una plaza para los Juegos Panamericanos en 2027.

“Fue una felicidad plena. Mi pecho explotaba de la emoción de tantas sensaciones. No solo por ponerme la camiseta. Detrás de esa camiseta, hubo lágrimas y mucho sacrificio”, admite. Los primeros dos encuentros el viernes pasado, Brisa se sentía muy nerviosa, pero después, asegura, “fui relajando”.

Brisa tiene 27 años y juega al rugby desde los 13. Foto: gentileza

“Fue emocionante cuando nos dieron la medalla de oro a cada una. Por eso, lo primero que hice fue buscar mi camiseta de Dina Huapi. La tuve guardada desde siempre, con ilusión de que, si algún día llegaba a la Selección iba a sacarla. Este triunfo se lo debo a Dina Huapi. De ahí salí y ahí me formé”, valora.

Orgullosa, destaca que hoy ese deporte dejó de estar asociado solo a los hombres. “Años atrás, había poco y nada de rugby femenino. Ahora se conoce más: cada vez hay más clubes y más nivel”, dice esta joven que ha pasado casi la mitad de su vida jugando al rugby.

“Cuando estás en la cancha, es como la vida. Sufrís golpes, caídas, pero tenés que ser fuerte, hay que levantarse y seguir. De eso se trata la vida. Siempre hay obstáculos, lo importante es avanzar”, concluye.