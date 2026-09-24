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Cierres y restricciones por el temporal en la cordillera: el estado de las rutas de Neuquén, Río Negro y los pasos a Chile

Vialidad Nacional informó el cierre total del paso Cardenal Samoré, mientras que sobre Pino Hachado se prevé un nuevo reporte. A continuación, el detalle actualizado sobre las rutas y los demás cruces hacia Chile situados en Neuquén y Río Negro, una guía clave para transitar por la cordillera este 24 de septiembre.

Keila Giles

Por Keila Giles

Rutas afectadas por la lluvia Foto: Andrés Maripe

Rutas afectadas por la lluvia Foto: Andrés Maripe

Este jueves 24 de septiembre, los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro junto con las rutas cordilleranas iniciaron otra jornada compleja por alertas meteorológicas de lluvia y viento.

La situación afectó principalmente a los cruces del norte neuquino, donde las precipitaciones generaron acumulación de agua en diversos sectores, sumadas a la presencia de hielo sobre la calzada. Ante este panorama, Vialidad Nacional solicitó circular con extrema precaución.

Cierre temporal de Pino Hachado y total de Cardenal Samoré: el estado de los pasos a Chile

Vialidad informó el cierre temporal y preventivo de Pino Hachado. A través de un informe actualizado a las 07:00 se comunicó que el paso se encuentra intransitable debido a la acumulación de hielo y nieve en la calzada. Se espera un nuevo reporte a las 9.

En tanto, por Cardenal Samoré informó el cierre total. Detalló que se encuentra intransitable para todo tipo de vehículo hasta nuevo aviso. «La restricción se dispone debido al aumento del caudal de agua en el puente El Gringo», indicaron.

Acá tenés el reporte del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este 24 de septiembre de 2026:

Paso FronterizoProvincia / Ruta de AccesoEstado al 24/09/2026Horario de AtenciónObservaciones e Indicaciones Oficiales
Mamuil MalalNeuquén (RP 60 / Junín de los Andes)HABILITADO con precaución08:00 a 18:00 hsHabilitado para vehículos menores y buses. Tramo de ripio afectado por barro y lluvias intensas producto del temporal patagónico. Portación obligatoria de cadenas.
IcalmaNeuquén (RP 13 / Villa Pehuenia)HABILITADO con extrema precauciónEgreso: 08:00 a 17:00 hs
Ingreso: 08:00 a 18:00 hs		Exclusivo para vehículos menores y 4×4. Abundante barro y escarcha en la traza en alta montaña. Uso obligatorio de cadenas.
Hua HumNeuquén (RP 48 / San Martín de los Andes)HABILITADO con precaución08:00 a 20:00 hsPaso mixto (terrestre/lacustre). Calzada de ripio muy poceada por lluvias y barro. Portación obligatoria de cadenas y reserva previa en barcaza.
Pérez RosalesRío Negro (Bariloche / Puerto Blest)HABILITADO08:00 a 18:00 hsPaso lacustre/turístico operativo, sujeto a las condiciones de navegabilidad ante vientos en el lago.
PichachénNeuquén (RP 6 / El Cholar)INHABILITADO / CERRADOTemporada invernalInhabilitado por período de veda invernal debido a la acumulación de nieve.

El estado de rutas cordilleranas hoy, 24 de septiembre

Según el nuevo reporte oficial, las rutas de la cordillera presentan inestabilidad climática. A continuación, el detalle del estado de las vías más transitadas de la región:

RutaTramo / ZonaJurisdicciónEstado de TransitabilidadObservaciones y Exigencias
Ruta Nacional 40Empalme RN 231 y Empalme RP 63 – Río Hermoso (Siete Lagos)NacionalTransitable con precauciónCirculación restablecida. Calzada mojada por lluvias intensas y viento. Posible caída de rocas y animales sueltos. Equipos operando. Evitar transitar de noche o madrugada.
Ruta Nacional 40Acceso Chapelco – Lago Villarino – Villa La AngosturaNacionalTransitable con precauciónCalzada húmeda por lluvias. Posible caída de rocas. Portación obligatoria de cadenas. Personal y equipos en tareas de despeje.
Ruta Nacional 40Bariloche – Villa Mascardi – El BolsónNacionalTransitable con precauciónCalzada húmeda por riego de salmuera y lluvia. Baja adherencia por heladas aisladas. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Nacional 40Rinconada – Zapala / Catan LilNacionalTransitable con precauciónSectores poceados y barro. Portación obligatoria de cadenas. Precaución por animales sueltos.
Ruta Nacional 237Piedra del Águila – Confluencia Traful – Empalme RN 40NacionalTransitable con precauciónCalzada despejada/húmeda, ráfagas de viento y lloviznas. Posible caída de piedras. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Nacional 23Los Menucos – Jacobacci – Comallo – Pilcaniyeu – Emp. RN 40NacionalTransitable con precauciónTramos de ripio con barro y sectores poceados por obras. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Nacional 1S40Empalme RN 23 – Límite con Chubut / ÑorquincoNacionalTransitable con extrema precauciónTraza de ripio con acumulación de barro y serrucho. Se recomienda tracción 4×4. Sin tránsito nocturno.
Ruta Nacional 231Empalme RN 40 – Paso Cardenal Samoré / AduanaNacionalTransitable con precauciónCalzada húmeda, lluvias y viento en cotas altas. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Nacional 242Las Lajas – Paso Pino HachadoNacionalINTRANSITABLE / Cierre preventivoPaso cerrado temporalmente por acumulación de hielo y nieve sobre la calzada. Equipos viales en la traza.
Ruta Provincial 5Añelo – Rincón de los SaucesProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónBaches en calzada y banquinas inestables por acumulación de barro. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 8Empalme RP 7 – Límite con Río NegroProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónTraza de ripio con barro y escarcha matinal. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 6El Cholar – Paso Pichachén / El Bolsón – ÑorquincoProv. (Nqn / RN)Precaución / Cierre a ChileCierre estacional en el paso internacional Pichachén. Tramos de ripio con barro. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 7Neuquén – Añelo / San Patricio del ChañarProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónTránsito pesado intenso. Calzada húmeda por sectores, banquinas con barro y desvíos por obras.
Ruta Provincial 13Primeros Pinos – LitránProvincial (Neuquén)INTRANSITABLE (Corte Total)Acumulación de nieve e hielo sobre calzada. Operación de equipos viales.
Ruta Provincial 13Litrán – Paso IcalmaProvincial (Neuquén)Transitable con extrema precauciónSectores con acumulados de hielo, escarcha y barro. Portación y uso obligatorio de cadenas.
Ruta Provincial 23Junín de los Andes – Rahue – Aluminé – LitránProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónTramo en obras con desvíos. Sectores poceados, hielo y barro. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 63Confluencia (RN 237) – Paso Córdoba – San MartínProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónRipio deteriorado por serrucho y barro. Se recomienda transitar en vehículos 4×4. Portación obligatoria de cadenas.


Temas

Chile

Neuquén

Paso Cardenal Samoré

Pasos fronterizos

Pino Hachado

Río Negro

Este jueves 24 de septiembre, los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro junto con las rutas cordilleranas iniciaron otra jornada compleja por alertas meteorológicas de lluvia y viento.

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