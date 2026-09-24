Cierres y restricciones por el temporal en la cordillera: el estado de las rutas de Neuquén, Río Negro y los pasos a Chile
Vialidad Nacional informó el cierre total del paso Cardenal Samoré, mientras que sobre Pino Hachado se prevé un nuevo reporte. A continuación, el detalle actualizado sobre las rutas y los demás cruces hacia Chile situados en Neuquén y Río Negro, una guía clave para transitar por la cordillera este 24 de septiembre.
Este jueves 24 de septiembre, los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro junto con las rutas cordilleranas iniciaron otra jornada compleja por alertas meteorológicas de lluvia y viento.
La situación afectó principalmente a los cruces del norte neuquino, donde las precipitaciones generaron acumulación de agua en diversos sectores, sumadas a la presencia de hielo sobre la calzada. Ante este panorama, Vialidad Nacional solicitó circular con extrema precaución.
Cierre temporal de Pino Hachado y total de Cardenal Samoré: el estado de los pasos a Chile
Vialidad informó el cierre temporal y preventivo de Pino Hachado. A través de un informe actualizado a las 07:00 se comunicó que el paso se encuentra intransitable debido a la acumulación de hielo y nieve en la calzada. Se espera un nuevo reporte a las 9.
En tanto, por Cardenal Samoré informó el cierre total. Detalló que se encuentra intransitable para todo tipo de vehículo hasta nuevo aviso. «La restricción se dispone debido al aumento del caudal de agua en el puente El Gringo», indicaron.
Acá tenés el reporte del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este 24 de septiembre de 2026:
|Paso Fronterizo
|Provincia / Ruta de Acceso
|Estado al 24/09/2026
|Horario de Atención
|Observaciones e Indicaciones Oficiales
|Mamuil Malal
|Neuquén (RP 60 / Junín de los Andes)
|HABILITADO con precaución
|08:00 a 18:00 hs
|Habilitado para vehículos menores y buses. Tramo de ripio afectado por barro y lluvias intensas producto del temporal patagónico. Portación obligatoria de cadenas.
|Icalma
|Neuquén (RP 13 / Villa Pehuenia)
|HABILITADO con extrema precaución
|Egreso: 08:00 a 17:00 hs
Ingreso: 08:00 a 18:00 hs
|Exclusivo para vehículos menores y 4×4. Abundante barro y escarcha en la traza en alta montaña. Uso obligatorio de cadenas.
|Hua Hum
|Neuquén (RP 48 / San Martín de los Andes)
|HABILITADO con precaución
|08:00 a 20:00 hs
|Paso mixto (terrestre/lacustre). Calzada de ripio muy poceada por lluvias y barro. Portación obligatoria de cadenas y reserva previa en barcaza.
|Pérez Rosales
|Río Negro (Bariloche / Puerto Blest)
|HABILITADO
|08:00 a 18:00 hs
|Paso lacustre/turístico operativo, sujeto a las condiciones de navegabilidad ante vientos en el lago.
|Pichachén
|Neuquén (RP 6 / El Cholar)
|INHABILITADO / CERRADO
|Temporada invernal
|Inhabilitado por período de veda invernal debido a la acumulación de nieve.
El estado de rutas cordilleranas hoy, 24 de septiembre
Según el nuevo reporte oficial, las rutas de la cordillera presentan inestabilidad climática. A continuación, el detalle del estado de las vías más transitadas de la región:
|Ruta
|Tramo / Zona
|Jurisdicción
|Estado de Transitabilidad
|Observaciones y Exigencias
|Ruta Nacional 40
|Empalme RN 231 y Empalme RP 63 – Río Hermoso (Siete Lagos)
|Nacional
|Transitable con precaución
|Circulación restablecida. Calzada mojada por lluvias intensas y viento. Posible caída de rocas y animales sueltos. Equipos operando. Evitar transitar de noche o madrugada.
|Ruta Nacional 40
|Acceso Chapelco – Lago Villarino – Villa La Angostura
|Nacional
|Transitable con precaución
|Calzada húmeda por lluvias. Posible caída de rocas. Portación obligatoria de cadenas. Personal y equipos en tareas de despeje.
|Ruta Nacional 40
|Bariloche – Villa Mascardi – El Bolsón
|Nacional
|Transitable con precaución
|Calzada húmeda por riego de salmuera y lluvia. Baja adherencia por heladas aisladas. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Nacional 40
|Rinconada – Zapala / Catan Lil
|Nacional
|Transitable con precaución
|Sectores poceados y barro. Portación obligatoria de cadenas. Precaución por animales sueltos.
|Ruta Nacional 237
|Piedra del Águila – Confluencia Traful – Empalme RN 40
|Nacional
|Transitable con precaución
|Calzada despejada/húmeda, ráfagas de viento y lloviznas. Posible caída de piedras. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Nacional 23
|Los Menucos – Jacobacci – Comallo – Pilcaniyeu – Emp. RN 40
|Nacional
|Transitable con precaución
|Tramos de ripio con barro y sectores poceados por obras. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Nacional 1S40
|Empalme RN 23 – Límite con Chubut / Ñorquinco
|Nacional
|Transitable con extrema precaución
|Traza de ripio con acumulación de barro y serrucho. Se recomienda tracción 4×4. Sin tránsito nocturno.
|Ruta Nacional 231
|Empalme RN 40 – Paso Cardenal Samoré / Aduana
|Nacional
|Transitable con precaución
|Calzada húmeda, lluvias y viento en cotas altas. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Nacional 242
|Las Lajas – Paso Pino Hachado
|Nacional
|INTRANSITABLE / Cierre preventivo
|Paso cerrado temporalmente por acumulación de hielo y nieve sobre la calzada. Equipos viales en la traza.
|Ruta Provincial 5
|Añelo – Rincón de los Sauces
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Baches en calzada y banquinas inestables por acumulación de barro. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 8
|Empalme RP 7 – Límite con Río Negro
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Traza de ripio con barro y escarcha matinal. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 6
|El Cholar – Paso Pichachén / El Bolsón – Ñorquinco
|Prov. (Nqn / RN)
|Precaución / Cierre a Chile
|Cierre estacional en el paso internacional Pichachén. Tramos de ripio con barro. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 7
|Neuquén – Añelo / San Patricio del Chañar
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Tránsito pesado intenso. Calzada húmeda por sectores, banquinas con barro y desvíos por obras.
|Ruta Provincial 13
|Primeros Pinos – Litrán
|Provincial (Neuquén)
|INTRANSITABLE (Corte Total)
|Acumulación de nieve e hielo sobre calzada. Operación de equipos viales.
|Ruta Provincial 13
|Litrán – Paso Icalma
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con extrema precaución
|Sectores con acumulados de hielo, escarcha y barro. Portación y uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Provincial 23
|Junín de los Andes – Rahue – Aluminé – Litrán
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Tramo en obras con desvíos. Sectores poceados, hielo y barro. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 63
|Confluencia (RN 237) – Paso Córdoba – San Martín
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Ripio deteriorado por serrucho y barro. Se recomienda transitar en vehículos 4×4. Portación obligatoria de cadenas.
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