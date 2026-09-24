Alerta por el viento fuerte: suspensión de clases en Cutral Co y Plaza Huincul

Las condiciones climáticas imperantes con fuertes vientos anunciadas para hoy implicó la suspensión de las clases en los establecimientos de Cutral Co y Plaza Huincul. La medida es para el turno mañana. Además, el colegio tecnológico y la facultad de la UTN adoptaron la misma postura.

Desde el municipio huinculense se informó que no habrá atención al público y solo se garantizarán las guardias mínimas.

El distrito educativo II del Consejo Provincial de Educación fue el encargado de confirmar la suspensión, al menos en el turno mañana y para todos los niveles. Se indicó que es para garantizar la seguridad de estudiantes, sus familias, y trabajadores. De ese modo se evita la salida en la vía pública. Se evaluará luego si continuará la medida para el turno tarde.

En tanto, desde el colegio tecnológico y la facultad Regional del Neuquén, de la UTN se confirmó idéntica medida, al menos durante la mañana.

Por otra parte, el municipio de Plaza Huincul tampoco abrirá las puertas para la atención al público en esta jornada de jueves. «Solo permanecerán activas las guardias operativas y los servicios esenciales», se informó. Se indicó que el resto de las dependencias municipales permanecerán cerradas hoy.

Por otra parte, se solicitó a la comunidad que eviten circular innecesariamente, extremar las medidas de preención y piden que se informe a través de los canales oficiales.