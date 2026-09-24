Clases suspendidas en Neuquén y Río Negro por el temporal de viento y lluvia: qué pasa con el turno tarde este jueves 24

El norte de la Patagonia enfrenta un escenario climático crítico. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió la alerta roja por lluvias fuertes para este jueves 24 y sumó una advertencia naranja por ráfagas de viento que pueden superar los 90 kilómetros por hora. Este combo meteorológico, que prevé acumulados de agua de hasta 150 milímetros, complica a la cordillera y obliga a las autoridades a tomar medidas de prevención.

Las intensas precipitaciones ya forzaron el cierre de las principales rutas en distintos sectores cordilleranos durante la noche, dejando caminos intransitables. Ante este nivel de riesgo en el asfalto, las carteras educativas decidieron frenar de seco la actividad escolar presencial para evitar accidentes.

Clases suspendidas en Neuquén este jueves 24 de septiembre: localidades afectadas y qué pasa en el turno tarde

El Consejo Provincial de Educación (CPE) dispuso suspender el dictado de clases este jueves para no exponer a docentes ni a estudiantes en los trayectos.

Las localidades neuquinas sin actividades escolares son: Junín de los Andes, Chos Malal, Loncopué, Las Lajas, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Villa Traful, Aluminé y Andacollo y Zapala.

Clases suspendidas en Río Negro: una a una, las localidades afectadas

Del otro lado del límite provincial, el temporal tampoco da tregua. Las condiciones adversas de transitabilidad obligaron al Consejo Escolar a confirmar el cierre preventivo de los establecimientos educativos en Bariloche y Villa Mascardi para este jueves a la mañana.

Según el parte difundido por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, la suspensión del turno mañana también aplica a toda la jurisdicción sur por la emergencia climática dictada por el SMN.

La decisión alcanza a los siguientes puntos rionegrinos:

El Bolsón y Mallín Ahogado .

y . El Manso y Los Repollos .

y . Cuesta del Ternero .

. El Foyel y Río Villegas .

. Ñorquin-co y Rinconada Nahuelpán.

Las autoridades de ambas provincias mantienen un monitoreo minuto a minuto sobre el estado de los caminos y el avance de la tormenta.

Recomiendan a las familias mantenerse a resguardo y esperar los comunicados oficiales del mediodía. En ese momento se definirá, dependiendo de cómo escurra el agua y el nivel de los vientos, si las clases se reanudan en el turno vespertino o si las escuelas permanecen cerradas por el resto de la jornada.