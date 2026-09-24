La cordillera de Neuquén y Río Negro en alerta máxima por lluvia y viento: cómo afecta el temporal al Alto Valle y Viedma

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su parte de alertas y de esta manera indicó que la jornada quedará marcada por un fuerte temporal que combinará lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento.

Si bien tendrá mayor impacto en la región cordillerana de Neuquén y Río Negro, el organismo nacional no descarta repercusiones en el resto del territorio, por lo que podrían registrarse algunos de estos fenómenos tanto en el Alto Valle como en la costa rionegrina.

El pronóstico del tiempo para la Cordillera: las alertas

Las precipitaciones serán las grandes protagonistas de la jornada en toda la franja cordillerana, desde el norte neuquino hasta el territorio rionegrino.

Según lo detallado, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 120 mm, pudiendo ser superados de manera local. Además, no se descarta la posibilidad de precipitación en forma de nieve en zonas altas.

En tanto, el viento también estará presente pero llegará solo al sector centro y oeste neuquino. Este área será afectada por «vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h».

Estas son las condiciones que se esperan para Bariloche y Villa La Angostura:

San Carlos de Bariloche: Mínima de 5 °C y máxima de 12 °C . Precipitaciones constantes por la mañana y noche (70 – 100% prob. de precipitación) y más moderadas durante la tarde (40 – 70% prob. de precipitación) . Vientos de 42 a 50 km/h en la mañana y de 32 a 41 km/h por la tarde y noche ; ráfagas de 70 a 78 km/h (M), 60 a 69 km/h (T) y 51 a 59 km/h (N) .

Mínima de 5 °C y máxima de 12 °C . Precipitaciones constantes por la mañana y noche (70 – 100% prob. de precipitación) y más moderadas durante la tarde (40 – 70% prob. de precipitación) . Vientos de 42 a 50 km/h en la mañana y de 32 a 41 km/h por la tarde y noche ; ráfagas de 70 a 78 km/h (M), 60 a 69 km/h (T) y 51 a 59 km/h (N) . Villa La Angostura: Mínima de 4 °C y máxima de 12 °C. Lluvias persistentes durante la mañana y la noche (70 – 100% prob. de precipitación) y chubascos moderados por la tarde (40 – 70% prob. de precipitación). Vientos de 42 a 50 km/h en la mañana y de 32 a 41 km/h en la tarde y noche, con ráfagas de 70 a 78 km/h (M), 60 a 69 km/h (T) y 51 a 59 km/h (N).

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

De acuerdo con el pronóstico, el Alto Valle registrará una máxima de 22°C y una mínima nocturna de 14°C. Hay probabilidades de precipitaciones que podrían aparecer en forma de «chubascos» durante la mañana-tarde, aunque estas lluvias podrían tomar mayor intensidad en la noche.

Otro gran protagonista de la jornada será el viento, con velocidades promedio de 41 km/h y ráfagas que alcanzarán los 78 km/h, intensificándose hacia la noche.

Estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén:

Neuquén: Mínima de 14 °C y máxima de 22 °C . Lluvias aisladas/chubascos durante la mañana y la tarde (10 – 40% prob. de precipitación) , intensificándose hacia la noche (40 – 70% prob. de precipitación) . Vientos de 42 a 50 km/h en la mañana y tarde, bajando a 32 – 41 km/h por la noche , con ráfagas de 70 a 78 km/h (M/T) y de 60 a 69 km/h (N) .

Mínima de 14 °C y máxima de 22 °C . Lluvias aisladas/chubascos durante la mañana y la tarde (10 – 40% prob. de precipitación) , intensificándose hacia la noche (40 – 70% prob. de precipitación) . Vientos de 42 a 50 km/h en la mañana y tarde, bajando a 32 – 41 km/h por la noche , con ráfagas de 70 a 78 km/h (M/T) y de 60 a 69 km/h (N) . General Roca: Mínima de 14 °C y máxima de 22 °C. Probabilidad de precipitaciones de 10 – 40% por la mañana y la tarde, aumentando a 40 – 70% durante la noche. Vientos de 42 a 50 km/h por la mañana y tarde, disminuyendo a 32 – 41 km/h en la noche; ráfagas de 70 a 78 km/h en la mañana/tarde y de 60 a 69 km/h en la noche.

El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

La costa rionegrina es otra de las zonas donde se registrarán vientos intensos. Se prevé una temperatura máxima de 23°C y ráfagas que alcanzarán los 69 km/h. Además, el cielo estará nublado y no se descartan algunas precipitaciones aisladas durante el día.

Estas son las condiciones para Viedma y San Antonio Oeste: