Javier Milei cierra su agenda en Estados Unidos: nuevo discurso y reunión clave con Netanyahu antes de regresar al país

Después de pasar dos días en Estados Unidos y presentarse ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el presidente Javier Milei se prepara para cerrar su agenda internacional y regresar al país. Este 24 de septiembre tiene una serie de actividades entre las que se destaca una nueva disertación ante empresarios y una reunión bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Javier Milei en Estados Unidos: así cierra su agenda internacional

Javier Milei atraviesa este jueves su última jornada en Nueva York, donde participó de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Tras su exposición –en la que arremetió contra la ONU, defendió la soberanía sobre las Islas Malvinas, rechazó mayores regulaciones a la Inteligencia Artificial y ponderó el rumbo económico local-, el presidente se encamina a completar los últimos puntos de su agenda.

La primera actividad comenzó por la mañana con una visita al Ohel, en el Old Montefiore Cemetery de Queens, para rezar ante la tumba de Menachem Mendel Schneerson, el Rebe de Lubavitch, y su antecesor. El mandatario ya había concurrido al lugar antes de las elecciones de 2023 y regresó tras el balotaje de ese año.

Posteriormente, a las 13 (hora argentina), disertará durante unos 30 minutos ante The Economic Club of New York, institución fundada en 1907 que reúne a referentes empresariales, financieros y académicos. Al finalizar, responderá preguntas de John Micklethwait, editor global de Bloomberg.

Esta disertación se posiciona como una clave oportunidad para exponer las directrices económicas de su gestión ante inversores internacionales.

A las 17.00 (hora argentina), Milei se reunirá con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, uno de sus principales aliados internacionales. El encuentro se llevará a cabo en la sede de Naciones Unidas y estará seguido, a las 17.30, por una reunión de líderes latinoamericanos junto al jefe del Gobierno israelí.

En los últimos días, el Presidente reafirmó públicamente su alineamiento con Netanyahu; incluso durante su intervención en la ONU ratificó la alianza de la Argentina con Estados Unidos e Israel como eje de su política exterior.

Tras completar su itinerario, el jefe de Estado emprenderá el regreso a Buenos Aires a las 21. Su arribo está previsto para el viernes alrededor de las 8.30, dándole cierre a su gira oficial.