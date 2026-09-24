Horóscopo chino de hoy, jueves 24 de septiembre 2026: las predicciones de Ludovica Squirru para cada signo

El horóscopo chino de este jueves 24 de septiembre llega marcado por la energía del Metal Yin y el Búfalo. Qué puede esperar cada signo en el amor, el trabajo y las decisiones personales, según las claves de Ludovica Squirru.

El horóscopo chino de este jueves 24 de septiembre de 2026 se desarrolla bajo la influencia del Búfalo y la energía del Metal Yin, una combinación asociada con la perseverancia, el orden y la necesidad de avanzar con cautela.

De acuerdo con las claves compartidas por Ludovica Squirru Dari, el ki diario es 2 y el signo que atraviesa una jornada de choque es la Cabra, por lo que quienes pertenecen a este animal deberían evitar decisiones apresuradas o situaciones que puedan generar tensión.

En cambio, aparecen concordancias y afinidades para Rata, Búfalo, Tigre, Dragón, Serpiente, Mono, Gallo y Chancho.

Horóscopo chino: qué hacer y qué evitar este jueves 24 de septiembre

La energía de la jornada resulta favorable para actividades vinculadas con orar o decretar, concebir, decorar o remodelar la casa, cimentar y sembrar.

En contrapartida, la recomendación es evitar, siempre que sea posible, instalar gas o electricidad, adoptar, realizar una mudanza o hacer servicios sociales.

La influencia del Búfalo invita además a no buscar resultados inmediatos. Será un día más propicio para consolidar aquello que ya está en marcha que para forzar cambios.

Horóscopo chino de hoy: las predicciones signo por signo

Rata: una jornada favorable para ordenar asuntos pendientes y recuperar el control de una situación que venía generando incertidumbre. En el trabajo, convendrá avanzar paso a paso. En el amor, una conversación sincera puede aclarar dudas.

Búfalo: es el signo protagonista del día y puede sentirse especialmente cómodo con el ritmo de la jornada. Habrá energía para concretar, organizar y tomar decisiones prácticas. Cuidado con la rigidez frente a opiniones diferentes.

Tigre: las afinidades del día pueden abrir una oportunidad inesperada. Será importante observar antes de actuar. En cuestiones laborales o económicas, algo que parecía detenido podría comenzar a mostrar señales de movimiento.

Conejo: conviene bajar la velocidad y no involucrarse en discusiones ajenas. El día pide prudencia con el dinero y también con las palabras. En los vínculos, será mejor escuchar antes de sacar conclusiones.

Dragón: buen momento para recuperar un proyecto, una idea o un contacto que había quedado relegado. La energía favorece las decisiones que tengan una base sólida. En el amor, puede aparecer una señal esperada.

Serpiente: la intuición estará particularmente activa. Algo que no terminaba de cerrar podría comenzar a revelarse con mayor claridad. Evitá contar tus planes antes de tiempo y reservá energía para aquello que realmente importa.

Caballo: el jueves puede presentar cambios de ritmo y algunas demoras. No será necesario resolver todo inmediatamente. En lo afectivo, una actitud más flexible ayudará a evitar malentendidos.

Cabra: es el signo en choque con el Búfalo, por lo que será conveniente transitar el día con especial cautela. Evitá confrontaciones, decisiones definitivas y reacciones impulsivas. Lo mejor será esperar antes de responder.

Mono: las concordancias de la jornada pueden favorecer contactos, acuerdos y noticias. Una conversación aparentemente casual podría aportar una información útil. Buen momento para reorganizar prioridades.

Gallo: día productivo para ordenar cuentas, papeles, trabajo o asuntos domésticos. La energía del Metal Yin acompaña especialmente aquello que requiera precisión. En los vínculos, evitá exigir respuestas inmediatas.

Perro: algunas situaciones pueden obligarte a revisar expectativas. No todo retraso significa una negativa. Será importante cuidar el cansancio y no asumir responsabilidades que corresponden a otros.

Chancho: una de las energías más armónicas del día. Puede haber avances en asuntos personales y una sensación de mayor claridad. En el amor y los vínculos cercanos, será una buena jornada para acercarse y dejar atrás pequeñas diferencias.

La clave del jueves 24 de septiembre según el horóscopo chino

El Metal Yin propone actuar con precisión y elegir cuidadosamente dónde poner la energía, mientras que el Búfalo recuerda que algunos resultados necesitan tiempo.

La consigna del día será construir antes que precipitarse: ordenar, sembrar, mejorar espacios y fortalecer proyectos puede resultar más favorable que intentar acelerar aquello que todavía necesita madurar.