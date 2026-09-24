Horóscopo chino de hoy, jueves 24 de septiembre 2026: las predicciones de Ludovica Squirru para cada signo
Ludovica Squirru anticipa cómo estará la energía del jueves 24 de septiembre de 2026 para los 12 signos del horóscopo chino. El Búfalo y el Metal Yin marcan la jornada.
El horóscopo chino de este jueves 24 de septiembre llega marcado por la energía del Metal Yin y el Búfalo. Qué puede esperar cada signo en el amor, el trabajo y las decisiones personales, según las claves de Ludovica Squirru.
El horóscopo chino de este jueves 24 de septiembre de 2026 se desarrolla bajo la influencia del Búfalo y la energía del Metal Yin, una combinación asociada con la perseverancia, el orden y la necesidad de avanzar con cautela.
De acuerdo con las claves compartidas por Ludovica Squirru Dari, el ki diario es 2 y el signo que atraviesa una jornada de choque es la Cabra, por lo que quienes pertenecen a este animal deberían evitar decisiones apresuradas o situaciones que puedan generar tensión.
En cambio, aparecen concordancias y afinidades para Rata, Búfalo, Tigre, Dragón, Serpiente, Mono, Gallo y Chancho.
Horóscopo chino: qué hacer y qué evitar este jueves 24 de septiembre
La energía de la jornada resulta favorable para actividades vinculadas con orar o decretar, concebir, decorar o remodelar la casa, cimentar y sembrar.
En contrapartida, la recomendación es evitar, siempre que sea posible, instalar gas o electricidad, adoptar, realizar una mudanza o hacer servicios sociales.
La influencia del Búfalo invita además a no buscar resultados inmediatos. Será un día más propicio para consolidar aquello que ya está en marcha que para forzar cambios.
Horóscopo chino de hoy: las predicciones signo por signo
Rata: una jornada favorable para ordenar asuntos pendientes y recuperar el control de una situación que venía generando incertidumbre. En el trabajo, convendrá avanzar paso a paso. En el amor, una conversación sincera puede aclarar dudas.
Búfalo: es el signo protagonista del día y puede sentirse especialmente cómodo con el ritmo de la jornada. Habrá energía para concretar, organizar y tomar decisiones prácticas. Cuidado con la rigidez frente a opiniones diferentes.
Tigre: las afinidades del día pueden abrir una oportunidad inesperada. Será importante observar antes de actuar. En cuestiones laborales o económicas, algo que parecía detenido podría comenzar a mostrar señales de movimiento.
Conejo: conviene bajar la velocidad y no involucrarse en discusiones ajenas. El día pide prudencia con el dinero y también con las palabras. En los vínculos, será mejor escuchar antes de sacar conclusiones.
Dragón: buen momento para recuperar un proyecto, una idea o un contacto que había quedado relegado. La energía favorece las decisiones que tengan una base sólida. En el amor, puede aparecer una señal esperada.
Serpiente: la intuición estará particularmente activa. Algo que no terminaba de cerrar podría comenzar a revelarse con mayor claridad. Evitá contar tus planes antes de tiempo y reservá energía para aquello que realmente importa.
Caballo: el jueves puede presentar cambios de ritmo y algunas demoras. No será necesario resolver todo inmediatamente. En lo afectivo, una actitud más flexible ayudará a evitar malentendidos.
Cabra: es el signo en choque con el Búfalo, por lo que será conveniente transitar el día con especial cautela. Evitá confrontaciones, decisiones definitivas y reacciones impulsivas. Lo mejor será esperar antes de responder.
Mono: las concordancias de la jornada pueden favorecer contactos, acuerdos y noticias. Una conversación aparentemente casual podría aportar una información útil. Buen momento para reorganizar prioridades.
Gallo: día productivo para ordenar cuentas, papeles, trabajo o asuntos domésticos. La energía del Metal Yin acompaña especialmente aquello que requiera precisión. En los vínculos, evitá exigir respuestas inmediatas.
Perro: algunas situaciones pueden obligarte a revisar expectativas. No todo retraso significa una negativa. Será importante cuidar el cansancio y no asumir responsabilidades que corresponden a otros.
Chancho: una de las energías más armónicas del día. Puede haber avances en asuntos personales y una sensación de mayor claridad. En el amor y los vínculos cercanos, será una buena jornada para acercarse y dejar atrás pequeñas diferencias.
La clave del jueves 24 de septiembre según el horóscopo chino
El Metal Yin propone actuar con precisión y elegir cuidadosamente dónde poner la energía, mientras que el Búfalo recuerda que algunos resultados necesitan tiempo.
La consigna del día será construir antes que precipitarse: ordenar, sembrar, mejorar espacios y fortalecer proyectos puede resultar más favorable que intentar acelerar aquello que todavía necesita madurar.
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