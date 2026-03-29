De Monte Hermoso a Neuquén: convirtieron un colectivo en motorhome y recorrieron 600 kilómetros para vivir el TC

Nueve amigos emprendieron viaje el viernes desde Monte Hermoso a Neuquén para disfrutar del Turismo Carretera (TC). En 2023 convirtieron un colectivo en un motorhome con cuatro cuchetas con el objetivo de compartir el amor por el automovilismo y perseguir esa pasión a lo largo de Argentina.

Marcelo contó a Diario RÍO NEGRO que suelen asistir a las pistas de La Pampa (la favorita del grupo), Viedma y Centenario. El ritual comienza con la organización: coordinar las actividades laborales, comprar la comida (una parte muy importante), comprar las entradas y equiparse con todo lo necesario para acampar un fin de semana.

Ya en la ruta, se turnan para manejar y para elegir la música. «Escuchamos de todo un poco. Cumbia, rock, pop», detalló Marcelo, aunque el ritmo que abrió el trayecto fue el tango, un infaltable para los más grandes del grupo.

TC en Neuquén: entre el asado y el recuerdo de los que ya no están

Una vez instalados en el predio del Autódromo de Centenario, el equipo se amplía. «Lo lindo del TC es que te vas haciendo amigos, se va sumando gente para compartir», comentó. Y la comida juega un rol fundamental para propiciar el encuentro. «Con la bondiola que nos sobró unos vecinos hicieron empanadas, estaban buenísimas», señaló Marcelo.

La carrera los reúne, pero es la excusa para pasar un fin de semana distinto con familia y amigos. Las noches transcurren entre charlas, juegos de cartas y fogones que arden hasta la madrugada. A veces, también aprovechan para recorrer las ciudades cabeceras. «Anoche salimos a dar una vuelta por Neuquén», mencionó.

En aquel colectivo que partió desde Monte Hermoso hacia Centenario confluyen distintas hinchadas. «Algunos hinchamos por Chevrolet, Ford y hasta Dodge», señaló. Esas diferencias no impiden la unión. «Nadie se enoja, nunca vimos un ambiente de pelea en ninguno de los TC a los que fuimos», remarcó Marcelo.

Aseguró que el automovilismo ha sido el punta pie de amistades muy significativas. «En una carrera en Olavarría se formó un grupo muy grande, muy lindo. Hasta fueron a pasar las vacaciones a Monte Hermoso», contó. Algunos ya no están físicamente, aunque siguen muy presentes. «El año pasado fallecieron dos, eso nos apenó mucho, pero eso nos unió más», enfatizó.

Así, en cada kilómetro recorrido y en cada fogón compartido, el motorhome de Monte Hermoso sigue su camino. Es el hogar rodante de una camaradería que encuentra en la ruta y en el rugido del TC el impulso para seguir sumando capítulos a su historia. Porque, como bien lo saben estos nueve amigos, siempre hay espacio para uno más.