De qué murió el joven que fue asistido por un dolor de muela en el hospital de Regina

En medio del dolor que provocó la muerte de Diego Soto (23) en el hospital de Villa Regina y mientras su familia comenzó a exigir una exhaustiva investigación a la Justicia, esta tarde se conocieron algunos datos preliminares de la autopsia que reveló que el trabajador petrolero falleció de un «edema pulmonar agudo«.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal confirmaron esta tarde que ya se conocieron algunos estudios preliminares aunque todavía se deberá trabajar en otras diligencias para determinar de manera fehaciente los motivos por los cuales el joven falleció cuando era asistido en la sala de guardia del hospital de Villa Regina.

«La muerte se produjo por un edema pulmonar agudo. Ahora hay que realizar análisis posteriores y para ello ya se tomaron muestras para hacer estudios toxicológicos e hispatológicos», expresó la fuente consultada por este medio quien además remarcó que esas diligencias demandarán una mayor cantidad de tiempo.

Tras los estudios realizados en la Morgue Judicial de Roca, cerca del mediodía la familia que reside en Villa Regina recibió el cuerpo del joven y a partir de ese momento comenzó el velatorio en la Iglesia Jesucristo es mi Salvación, ubicada en calle Yumbel 366. Los restos de Diego serán trasladados esta tarde y sepultados a las 17:30 al cementerio de Villa Regina.

El fallecido fue al hospital por «un dolor de muela»

Abril Suárez, pareja del joven, ratificó esta mañana que Diego se trasladó el martes por la noche al hospital de Regina porque tenía un fuerte dolor de muelas. Allí le aplicaron un inyectable y luego se fueron a su casa.

«Estaba tranquilo porque al otro día tenía que ir a trabajar a Neuquén. Cerca de las 23:30 nos acostamos y después se despertó asustado y me dice que no se puede mover. Lo incorporé en la cama y ahí él se desvaneció. Decidimos llamar a sus padres. Él estaba consciente y lúcido incluso charlamos con sus papás», comentó.

La mujer contó que cerca de las 3:30 decidió dormir pero seguía incómodo porque continuaba sin la movilidad. A pesar del llamado de la ambulancia y la tardanza, decidieron trasladar al joven en la caja de la camioneta al hospital.

«Mi suegra y yo nos quedamos esperando la respuesta en la guardia. En un momento sale la médica y nos pregunta si teníamos datos sobre alguna alergia y ella misma nos dijo que si hubiera tenido ese cuadro hubiera tenido algún impedimento para respirar», contó la mujer, quien aseguró que luego les explicaron que se trataba de «un ataque al hígado».

Un paro y después la muerte

La mujer contó a los micrófonos de Radio Del Sol, que uno de los enfermeros le realizó una extracción de sangre y en todo momento su pareja manifestaba cierta incomodidad por el malestar que padecía. «Cerca de las 6 salí afuera y la médica y la enfermera me dijeron que había entrado en paro», explicó.

Finalmente y después de 20 minutos, confirmaron la muerte de Diego aunque no pudieron brindar detalles de los motivos que ocasionaron el deceso.

«Creemos que hubo mala praxis y por eso estamos esperando los resultados de la autopsia para poder decir que fue así», comentó la pareja del joven quien aseguró que Diego no tenía ningún tipo de problemas de salud.

«Era sano. Le habían hecho todos los estudios para entrar a la empresa. Le gustaba hacer deportes, hacía bicicleta y le gustaba salir a correr, era un persona muy activa», explicó Abril y expresó que su compañero no presentaba ningún tipo de patologías previas a este incidente.

«Somos los primeros que queremos saber», dicen desde Salud

Este medio se contactó con fuentes del Ministerio de Salud quienes confirmaron que el joven ingresó a la sala de guardia por una dolencia en una muela y se le aplicó un inyectable con diclofenax y dexametasona que son antinflamatorios y que no generan ningún efecto de gravedad.

«Nosotros somos los primeros que queremos saber qué es lo que sucedió. Y es por eso que esperamos los resultados de la autopsia para saber los motivos que desencadenaron la muerte del vecino de Villa Regina», explicaron. Y agregaron que desde el Ministerio de Salud ya se iniciaron todas las actuaciones correspondientes con el personal que intervino en la atención del joven de 23 años.