Del aula a la mesa: estudiantes de Bariloche ofrecen sopas nutritivas sin aditivos ni sodio

Una vez más, los estudiantes de la Escuela de Hotelería de Bariloche sorprenden con una propuesta innovadora llamada Pluris. Los jóvenes de sexto primera del Centro de Educación Técnica (CET) 25 elaboraron unas sopas instantáneas a base de verduras deshidratadas de la región que se diferencian de las que se ofrecen en el mercado con excesivos aditivos químicos y sodio.

“Pensamos en ofrecer una sopa que no tuviera nada y que fuera nutritiva. Pero a la vez, quisimos fomentar la producción local, por eso nos centramos en comprar apio nabo, hongo de pino, remolacha, cebolla, zanahorias y zapallos a los productores regionales”, resumió Fausto Buenaventura, uno de los impulsores de Pluris, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 10 de septiembre.

Las sopas tienen tres sabores: hongo de pino, remolacha y tomate y apio nabo. Todas contienen otras verduras para realzar el sabor. Los paquetes contienen 20 y 23 gramos y en todos los casos, solo requiere 250 milímetros de agua. Por otro lado, el producto se ofrece en una bolsa reutilizable de papel madera.

Los estudiantes definieron tres tipos de sopas. Foto: Chino Leiva

“No fueron necesarias tantas pruebas para combinar las verduras. Solo fuimos probando con cuáles realzábamos los sabores”, detalló Luna May Zubiría.

El proceso de producción comenzó en abril. “Lavamos las verduras a mano, las pelamos, procesamos, rallamos y deshidratamos. Con la moledora, logramos un polvo super concentrado con sabor a verduras”, detalló Luna.

Las verduras se compran a productores de la región. Foto: Chino Leiva

El proyecto será presentado en la final del certamen “Aprender a emprender” de Junior Achievement que reúne iniciativas de todas las escuelas del país. De los tres finalistas saldrá quien represente a Argentina en el encuentro de Río de Janeiro.

“En nuestro caso -plantearon los creadores de Pluris- elegimos ‘Alimentación consciente’ basándonos especialmente en las actividades libres que se dan en Bariloche, como el esquí y el trekking. Nos pareció interesante ofrecer un producto sencillo, rápido y nutritivo. Algo más artesanal”, añadió Fausto.

El proyecto comenzó en abril. Foto: Chino Leiva

La propuesta va mucho más allá de desarrollar un producto. Por eso, el grupo de 21 estudiantes se dividió en áreas de producción, marketing, recursos humanos y finanzas, entre otros, según las fortalezas y debilidades de cada uno. A lo largo del proceso, debieron hacer estudios de mercado, tuvieron auditorías, realizaron balances. “Las sopas no solo deben ser ricas: debe ser un negocio rentable. En el camino, hubo discusiones, se pelearon, debieron acordar para trabajar en equipo”, resumió Cecilia San Martin, profesora y coordinadora de las Prácticas Profezionalizantes del CET 25.

Los chicos aspiran a comercializar el producto a través de Instagram (pluris_desidratados) o del boca en boca. La sopa de hongo de pino sale 4.000 pesos y las otras dos, 3000 pesos. “La idea es que en lugar de comprarte un alfajor o una barra, podés tomar una sopa nutritiva que tiene antioxidantes y vitaminas. La de remolacha, por ejemplo, es rica en fibra antinflamatoria y protege contra enfermedades cardiovasculares, el apio nabo reduce la inflamación y la de hongos mejora la digestión”, especificó Franco Almada, otro de los estudiantes.

La sopa se ofrece en una bolsa reutilizable. Foto: Chino Leiva

Los chicos consideraron que el objetivo está cumplido: “Armamos un proyecto de cero. Esto nos prepara para el mundo laboral”.

Alimentación consciente

San Martín destacó que el programa de Junior Achievement consiste en detectar una necesidad en el mercado. “Los chicos se focalizaron en la alimentación consciente y sustentable basándose en la producción local. Buscaron opciones, investigaron mucho. En un primer momento, surgió la idea de hacer un jugo deshidratado, pero después se les ocurrió avanzar con sopas”, explicó la docente.

¿Por qué se focalizaron en este nicho? Porque se analizó el posible público. “Había una necesidad de comida rápida caliente en función del público deportista o las familias que realizan actividades en la montaña”, argumentó.

Pluris, el proyecto de sexto primera del CET 25. Foto: Chino Leiva

Recurrieron a la producción regional sin agroquímico con la idea de desarrollar un producto “sustentable, nutritivo, práctico y accesible”. Las pruebas se extendieron a lo largo de un mes. “Tienen la fortuna de estudiar en esta escuela donde muchos profesionales de la gastronomía acompañaron en el camino probando el producto y haciendo aportes. Hasta último momento, lo dieron a probar para mejorarlo”, agregó San Martín.