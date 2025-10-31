Del quirófano a los brazos: nacieron los gemelos operados tras una cirugía fetal en Neuquén

Los gemelos neuquinos que fueron operados antes de nacer llegaron al mundo en octubre y se encuentran en buen estado de salud. Después de permanecer internados en el hospital Castro Rendón, fueron trasladados al hospital Horacio Heller, donde continúan su recuperación y crecimiento acompañados por el equipo de neonatología.

Una cirugía fetal de alta complejidad en Neuquén

La historia comenzó en agosto, cuando el sistema público de salud provincial logró realizar con éxito una cirugía fetal de alta complejidad que les salvó la vida. La madre, que cursaba la semana 24 de embarazo, fue diagnosticada con un síndrome de transfusión feto-fetal severo, una complicación grave que puede presentarse en embarazos gemelares cuando los bebés comparten una única placenta. En estos casos, uno de los fetos recibe mayor flujo sanguíneo que el otro, lo que pone en riesgo la vida de ambos.

El diagnóstico se detectó en el hospital de Plottier, y en apenas tres días se activó toda la red de derivación. La paciente fue trasladada al hospital Castro Rendón, donde se concretó la fetoscopía, un procedimiento mínimamente invasivo que consiste en ingresar al útero con una cámara y coagular las conexiones vasculares que provocan el desequilibrio.

Para la intervención viajó desde Córdoba el especialista Savino Gil Pugliese, quien trabajó junto al equipo local dirigido por el doctor Luis Fernández Miranda. El éxito de la cirugía fue posible gracias a la coordinación entre múltiples servicios, el equipamiento disponible y la experiencia del personal médico.

El caso fue considerado un hito para la salud pública neuquina y para la Red Argentina de Medicina Materno Fetal, que garantiza el acceso a tratamientos de alta complejidad a mujeres sin cobertura médica. La paciente, trabajadora de una chacra y madre de otros dos hijos, pudo ser atendida íntegramente dentro del sistema provincial, evitando el desarraigo y los costos de trasladarse a otra provincia.