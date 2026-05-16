Subsidios de luz en Neuquén: habrá descuentos de hasta el 20% para familias sin gas este invierno

Neuquén aplicará subsidios en las boletas de energía eléctrica para familias que no cuentan con gas y utilizan electricidad para calefaccionarse. La medida estará vigente entre mayo y agosto de este año y presentará descuentos de entre el 6% y el 20% sobre el cargo variable de consumo para usuarios residenciales del EPEN.

El Gobierno explicó que el beneficio está dirigido a hogares ubicados en sectores donde todavía no existe acceso a la red de gas. El presidente del EPEN, Mario Moya, explicó que “el subsidio se aplica a los clientes que no cuentan con red de gas frente a su casa o en su domicilio”.

Cómo funcionarán los subsidios eléctricos en Neuquén

Moya indicó que el beneficio se implementará durante “los meses de mayo, junio, julio y agosto, que son los meses de invierno”. Las bonificaciones variarán de acuerdo con el nivel de consumo y la categoría tarifaria de cada usuario.

El titular del EPEN señaló que para determinar qué familias acceden al subsidio “lo primero que solicitamos es una declaración jurada a cada intendente, municipio o comisión de fomento”. También explicó que en algunos casos ya existen sectores identificados sin servicio de gas.

El presidente del EPEN, Martín Moya.

“Muchas veces ya están delimitadas las calles o barrios que no cuentan con servicio de gas, y en esos casos el beneficio se incorpora automáticamente”, sostuvo Moya sobre la metodología.

Qué pasará con los barrios que sumaron conexión de gas

Desde el organismo provincial aclararon que algunos sectores dejarán de recibir el subsidio por la ampliación de la infraestructura de gas en distintas localidades de Neuquén.

“Hay barrios que fueron incorporándose a la red de gas, que es justamente lo que el Gobierno provincial viene impulsando. En esos casos, ya no corresponde aplicar el beneficio”, afirmó Moya sobre los cambios previstos para este año.

La Provincia indicó que la medida busca acompañar a las familias neuquinas durante los meses de mayor demanda energética.