El Chelsea de Enzo Fernández perdió 1-0 con Manchester City en la final de la FA Cup

El Chelsea del argentino Enzo Fernández se quedó a la puertas de la consagración en la FA Cup, al perder 1-0 con Manchester City en la final disputada en el estadio de Wembley. El marcador se desniveló a los 27 del segundo tiempo con un golazo de Antoine Semenyo, quien conectó con el taco un pase al centro del área del noruego Erling Haaland tras un rápido contragolpe de los Citizens.

Chelsea llegó a esta final con la presión de tener que ganarla para asegurarse un lugar en la próxima Liga Europa. Los dirigidos por Callum McFarlane, técnico interino, están novenos en la Premier League y tienen muy complicado el acceso a las copas europeas por esa vía.

¡AH NO, QUE GOLAZO DEL CITY! SEMENYO SE INVENTÓ UN TACAZO INFERNAL Y MARCÓ EL 1-0 ANTE CHELSEA EN LA FINAL.



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Por eso, la FA Cup se presentaba quizás como la última oportunidad para no quedarse afuera de todas las copas continentales.

La derrota, además, amplió la racha negativa en la FA Cup con cuatro finales consecutivas sin poder coronar. La útima vez que levantó el trofeo fue en 2018.

El Manchester City de Pep Guardiola jugó su cuarta final consecutiva en la FA Cup, algo nunca visto en la historia del torneo más antiguo del mundo. Los Sky Blues sumaron la estrella a la Copa de la Liga ganada esta misma temporada.

Enzo Fernández sigue sin ganar un título a nivel local

Por su parte, Enzo Fernández no pudo conseguir su primer título local con el club londinense. Hasta el momento, el mediocampista conquistó la Conference League de la UEFA 2025 y el Mundial de Clubes de la FIFA ese mismo año.