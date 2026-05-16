Argentina redujo casi el 90% de la deuda del swap con China: según el BCRA restan USD 679 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que cerró el ejercicio 2025 con una fuerte reducción del tramo activado del swap de monedas con China, una deuda que había llegado a escalar hasta 5.000 millones de dólares durante la presidente de Alberto Fernández.

El organismo presidido por Santiago Bausili compartió un informe de Estados Contables del Ejercicio 2025 donde se dio cuenta de que los fondos en uso cayeron de 3.097 millones de dólares al final del 2024, a aproximadamente 1.032 millones de dólares al cierre del 2025.

Esta misma tendencia continuó durante los primeros días del 2026 y para el 14 de enero, los fondos en uso dentro del acuerdo bilateral marcaron una baja de 4.600 millones de yuanes, equivalentes a unos 679 millones de dólares. Esta cifra sería lo que aún restaría saldar con vencimientos graduales a lo largo del año.

El dato, según lo señalado, figura como información posterior al cierre del ejercicio en el propio balance del BCRA y confirma la devolución de los tramos activados mantuvo su ritmo después del fin del periodo fiscal.

De esta manera se determinó que la deuda por uso del swap se redujo un 78% a lo largo del 2025 y un 87% desde el inicio del actual Gobierno. Esta reducción se inscribe en el proceso de normalización de las reservas internacionales ya que en años previos, la Argentina había recurrido al instrumento como fuente de liquidez en moneda extranjera debido a la escasez de reservas netas en el BCRA.

El acuerdo de swap de monedas entre China y Argentina

El acuerdo bilateral de swap de monedas entre ambas surgió en 2009, cuando se firmó el primer convenio. Luego fue complementado en 2014 y 2015, y el marco vigente se renovó el 6 de agosto de 2023 por un plazo de tres años, con vencimiento al 6 de agosto de 2026.

El monto total del acuerdo que forma parte de las reservas brutas del Banco Central, asciende a 130.000 millones yuanes, más o menos unos 19.174 millones de dólares al tipo de cambio actual, y durante 2025 todos los tramos fueron renovados. Los próximos vencimientos son en julio de 2026.

El mecanismo de funcionamiento del instrumento está descripto con precisión en el balance del BCRA, en el mismo se indica que «el banco que requiera una transacción de swap debe depositar en una cuenta en sus libros a nombre de la otra parte el monto equivalente en su moneda local», mientras que «el banco requerido deposita en una cuenta en sus libros a nombre de la otra parte el monto equivalente en su moneda local».

Asimismo el reporte oficial aclara que «ambas cuentas son no remuneradas en tanto no se apliquen efectivamente los fondos requeridos» y que «al vencimiento de cada transacción de swap, cada banco debita el mismo monto depositado originalmente».

Qué es el swap y cómo es su mecánica

Un swap entre bancos centrales se trata de un acuerdo que permite a dos entidades intercambiar monedas de sus países por un plazo fijado. El mismo incluye el compromiso de revertir la operación a un tipo de cambio pactado.

Entre sus principales objetivos está asegurar la liquidez en moneda extranjera y contribuir a la estabilidad del sistema financiero. Respecto a la mecánica del swap, se detalló:

Intercambio inicial: el banco central entrega su moneda a la contraparte y recibe la moneda extranjera.

Durante el plazo estipulado se utiliza los fondos recibidos para fortalecer la liquidez interna.

Al finalizar el plazo, se devuelve la moneda extranjera y recupera su divisa original, abonando los intereses correspondientes.

Una de sus diferencias con otros instrumentos es que tiene una tasa de interés menor que en el mercado internacional.

con información de Infobae