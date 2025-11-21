Video | Fin de semana largo: largas filas y demoras en el cruce de Pino Hachado hacia Chile
Viajeros registran demoras en el paso fronterizo Pino Hachado este viernes 21 de noviembre 2025, en el inicio del fin de semana largo. Estado actualizado del cruce hacia Chile y recomendaciones para viajar hoy.
Atención viajeros a Chile: en el inicio del fin de semana largo se registran demoras en el paso Pino Hachado este viernes 21 de noviembre 2025. Conductores reportan filas de hasta 8 kilómetros y algo de congestión en la aduana para cruzar desde Neuquén, afectando a miles de turistas que intentan iniciar sus vacaciones. Los detalles.
Demoras en el paso Pino Hachado: hasta 8 kilómetros de filas de autos
En el primer día del fin de semana extra largo de noviembre 2025, se registran este viernes 21 demoras y largas filas de vehículos que intentan llegar a Chile a través del paso fronterizo Pino Hachado. Los viajeros registran imágenes de las demoras y prevén atender la situación con paciencia.
Según se informó oficialmente desde la Coordinación de Centros de Pasos Fronterizos en Neuquén, las demoras que se registran en Pino Hachado son «normales de un día feriado«, sin observarse inconvenientes que afecten el tránsito en general en la zona.
Demoras en el paso Pino Hachado: estado del cruce a Chile
Las autoridades de Aduana indicaron que el complejo fronterizo Pino Hachado se encuentra habilitado con normalidad este viernes 21 de noviembre 2025, de 8 a 19.
Se registra tránsito con demoras, pero con el movimiento propio de un fin de semana largo. Se recomienda llevar elementos y provisiones para evitar problemas durante la espera en el lugar.
Requisitos esenciales y documentación para viajar a Chile este finde largo de noviembre 2025
Antes de emprender el viaje hacia Chile desde el paso fronterizo Pino Hachado, recordá verificar la siguiente documentación obligatoria:
|Categoría
|Requisito Obligatorio
|Detalle de Vehículo
|Identidad
|DNI o Pasaporte vigente.
|N/A
|Vehículo Propio
|Título y Cédula de Identificación del Automotor (Verde/Azul).
|Permiso de conducir.
|Vehículo de Terceros
|Cédula Azul o Autorización ante Escribano Público.
|Válida en Chile y Mercosur.
|Seguro
|Comprobante del Seguro de Responsabilidad Civil (Mercosur).
|Obligatorio (ej. Carta verde).
|Vial
|Portación de Cadenas
|Indispensable para alta montaña en esta época.
