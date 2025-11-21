¿Viajás a Chile este fin de semana largo? Así están funcionando los pasos Pino Hachado y Cardenal Samoré
Debido al fin de semana largo por los feriados de este viernes y el lunes 24, se espera que miles de argentinos crucen la frontera a Chile, por ello acá te detallamos cómo funcionan los pasos desde Neuquén.
Con la llegada del fin de semana largo por los feriados de este viernes 21 y el lunes 24 de noviembre, miles de argentinos organizaron sus viajes a Chile. Si bien por el momento no se reportaron complicaciones en los pasos fronterizos, acá te informamos en detalle cómo funcionan Pino Hachado y Cardenal Samoré para que tengas en cuenta.
El estado de los Pasos Internacionales Pino Hachado y Cardenal Samoré para un fin de semana largo es crucial ya que suelen registrar grandes demoras.
Paso Pino Hachado: los datos a tener en cuenta este fin de semana largo
El paso Pino Hachado es uno de los más transitados durante todo el año porque conecta Las Lajas, Neuquén, con Liucura, Región de La Araucanía en Chile.
- Horario de salida: 09:00 a 18:00 horas
- Horario de ingreso: 9:00 a 19:00 hs.
- Estado Actual: Calzada despejada. Zonas con animales sueltos. Posible caída de rocas en el km 48.
- Recomendación Crucial: Mantener las distancias de frenado. Se debe transitar con máxima precaución y se advierte de posible caída de rocas en algunos kilómetros de la ruta.
Paso Cardenal Samoré: los datos a tener en cuenta este fin de semana largo
El paso Cardenal Samoré conecta Villa La Angostura con Osorno, Región de Los Lagos en Chile.
|Detalle
|Horario
|Horario de Atención (Argentina)
|09:00 a 19:00 horas
|Horario de Atención (Chile)
|08:00 a 18:00 horas
- Estado Actual: Transitable con precaución. Calzada despejada. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.
- Advertencia de Fin de Semana Largo: este paso es uno de los más concurridos. Se han reportado largas filas (incluso de varios kilómetros) y grandes demoras durante los fines de semana largos, por lo que se recomienda planificar el cruce con mucha antelación, preferiblemente a primera hora.
