¿Viajás a Chile este fin de semana largo? Así están funcionando los pasos Pino Hachado y Cardenal Samoré

Con la llegada del fin de semana largo por los feriados de este viernes 21 y el lunes 24 de noviembre, miles de argentinos organizaron sus viajes a Chile. Si bien por el momento no se reportaron complicaciones en los pasos fronterizos, acá te informamos en detalle cómo funcionan Pino Hachado y Cardenal Samoré para que tengas en cuenta.

El estado de los Pasos Internacionales Pino Hachado y Cardenal Samoré para un fin de semana largo es crucial ya que suelen registrar grandes demoras.

Paso Pino Hachado: los datos a tener en cuenta este fin de semana largo

El paso Pino Hachado es uno de los más transitados durante todo el año porque conecta Las Lajas, Neuquén, con Liucura, Región de La Araucanía en Chile.

Horario de salida: 09:00 a 18:00 horas

Horario de ingreso: 9:00 a 19:00 hs.

Estado Actual: Calzada despejada. Zonas con animales sueltos. Posible caída de rocas en el km 48.

Calzada despejada. Zonas con animales sueltos. Posible caída de rocas en el km 48. Recomendación Crucial: Mantener las distancias de frenado. Se debe transitar con máxima precaución y se advierte de posible caída de rocas en algunos kilómetros de la ruta.

Paso Cardenal Samoré: los datos a tener en cuenta este fin de semana largo

El paso Cardenal Samoré conecta Villa La Angostura con Osorno, Región de Los Lagos en Chile.

Detalle Horario Horario de Atención (Argentina) 09:00 a 19:00 horas Horario de Atención (Chile) 08:00 a 18:00 horas