Tres muertos en un choque sobre la Ruta 22: piden circular con precaución entre Allen y Fernández Oro

La Ruta 22 se convirtió en el escenario de otro trágico choque que dejó como resultado tres víctimas fatales. El comisario José González, jefe de la Unidad Regional II, confirmó a Diario RÍO NEGRO el lamentable hecho y adelantó que se trataría de una mujer y dos niños.

Choque fatal en la Ruta 22: lo que se sabe del hecho

El trágico episodio se registró minutos después de las 7 a la altura del kilómetro 1203 de la Ruta Nacional 22. Según la información a la que pudo acceder Diario RÍO NEGRO el violento impacto se produjo entre una EcoSport y una camioneta.

Por el momento se desconoce la modalidad, pero se supo que tras el fuerte choque, el vehículo en el que viajaba una familia oriunda de Catriel, se terminó incendiando.

Las víctimas fatales viajaban en la EcoSport. Foto: Flor Salto

El comisario José González confirmó a este medio que hasta el momento se registraron tres víctimas fatales entre las que se encuentra una mujer y dos niños, quienes serían nietos del conductor. Por su parte el conductor de la EcoSport, un hombre de 65 años, fue derivado al hospital local.

En cuanto al conductor de la camioneta, se supo que se trata de un joven de 19 años que presentaba heridas y fue trasladado al nosocomio, aunque estaría fuera de peligro.

Foto: Flor Salto

El tránsito permanece interrumpido en la zona del siniestro y se recomienda evitar el tramo entre Allen y Fernández Oro. En el sitio trabaja personal policial, de Salud y Bomberos Voluntarios.