Tragedia en Ruta 22 | Imputaron al conductor de la Amarok por la muerte de la familia de Catriel: confirmaron que estaba alcoholizado

El viernes un trágico accidente sobre la Ruta Nacional 22 conmocionó al Alto Valle. El fuerte choque ocurrió entre Fernández Oro y Allen, dejando un saldo de cuatro víctimas fatales, dos de ellas eran niños. Por el siniestro hay un detenido. Esta mañana se realizó la audiencia de formulación de cargos para el conductor de la Amarok.

Axel Adrián Araneda, de 29 años, fue formalmente imputado por «homicidio culposo agravado» tras un trágico accidente en la Ruta Nacional 22 que causó la muerte de cuatro personas. El Ministerio Público Fiscal sostiene que el joven conducía bajo los efectos de alcohol, además de exceder ampliamente los límites de velocidad permitidos.

Las víctimas fatales son Liliana Cocuzza, reconocida médica de Catriel; su hija Karina Gutiérrez, y los dos pequeños nietos de Liliana. El siniestro ocurrió el viernes, cerca de las 7 de la mañana, en la Ruta 22, en cercanías de Allen. La fiscal Celeste Benetti detalló que Araneda manejaba en dirección oeste-este a una velocidad estimada de 170 kilómetros por hora.

Según la fiscalía, el conductor de la camioneta Volkswagen Amarok presentaba niveles de alcohol en sangre entre 0,78 y 1,09 gramos por litro, aunque el test realizado horas después arrojó 0,49 gs. Estos elementos constituyen la base de la «actitud temeraria» atribuida al imputado.

Cómo fue la audiencia de formulación de cargos por la tragedia en Ruta 22: qué dijo la Fiscalía y qué plantea la Defensa

La audiencia de formulación de cargos se llevó a cabo en el subsuelo de la Ciudad Judicial de General Roca, ante la jueza de Garantías Claudia Lemunao. Araneda permaneció en silencio, acompañado por varios de sus familiares presentes.

En caso de ser hallado culpable, la legislación prevé para el delito de homicidio culposo agravado penas que oscilan entre los 3 y los 6 años de prisión.

La defensa de Araneda, sin embargo, intentó relativizar la responsabilidad de su cliente durante la audiencia. Los abogados argumentaron que la imprudencia de otro conductor, que se detuvo en la ruta sin balizas tras la caída de una valija, fue un factor determinante en el siniestro. Sostuvieron que el imputado intentó evitar el impacto y, posteriormente, auxiliar a las víctimas.

Tragedia en la Ruta 22: qué pasó con el único sobreviviente de la familia que murió en el brutal choque

El hombre en medio de la situación fue asistido por personal de salud, quienes se encargaron de trasladarlo al hospital local.

El hombre de 65 años identificado como Justo Pastor Gutiérrez, un conocido vecino de Catriel, también viajaba en la Ecosport que fue impactada por la camioneta Amarok. Fue el único sobreviviente y el testigo más cercano de lo que sucedió.

Cuando llegó la asistencia, Gutiérrez fue derivado al hospital local y poco se sabía sobre su estado de salud. Las autoridades habían asegurado que no corría riesgo de vida. El sábado fuentes oficiales confirmaron a Diario RÍO NEGRO que el hombre fue dado de alta el viernes por la tarde cuando familiares de Catriel llegaron a la ciudad para retirarlo.