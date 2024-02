Dengue: siguen creciendo los contagios, en Entre Ríos aumentaron más de un 950% en un mes

La situación de contagios de dengue sigue preocupando a las autoridades sanitarias. En temporada alta de contagios tres provincias informaron un incremento de casos. Entre Ríos, Salta y Córdoba son las zonas que reportaron saltos en sus registros. Entre Ríos es el distrito con más contagios registrados. Advirtieron una suba del 950% en comparación con el mes pasado.

Situación del dengue en Entre Ríos

La curva de afecciones por dengue en Entre Ríos se mantenía en ascenso, luego de que en la última semana se reportaron 231 nuevos casos de la enfermedad que transmite el mosquito Aedes Aegypti, 93 más que la semana anterior (donde se habían informado 138 contagios), y totalizando 539 casos hasta el 10 de febrero, un 956,8% más que hace un mes atrás, informaron hoy las autoridades sanitarias.

Del total de positivos registrados en 16 de los 17 departamentos de la provincia (con los principales focos en Paraná, Federación y La Paz), 231 (42,8%) corresponden a casos autóctonos, 85 (15,8%) son importados y otros 223 fueron confirmados pero resta saber su origen, explicó el Ministerio de Salud entrerriano. Además, los nuevos contagios aumentaron un 269% si se comparan los registros de abril del 2023, cuando en la provincia se detectaron 146 positivos.

El director de Epidemiología de Entre Ríos, Diego Garcilazo, dijo que una vez que el virus se dispersa «sólo queda realizar acciones paliativas y diagnóstico», por lo que remarcó la importancia de «reforzar cuidados y recomendaciones».

«Hay muchísimos casos donde la descacharrización se hace en patios y dentro del hogar, pero no en los techos», consideró, al mismo tiempo que afirmó que «es muy común» que las familias no eliminen cosas, sino que «amontonan en otro lado».

Los casos se detectaron en ciudadanos radicados en los departamentos de Paraná, La Paz, Federación, Concordia, Uruguay, Victoria, Colón, Gualeguay, Villaguay, Nogoyá, Diamante Gualeguaychú, Feliciano y Tala, y también hubo personas contagiadas que no residen en el territorio provincial.

«No hemos tenido casos graves y está absolutamente controlado, pero no significa que no se deba continuar con la prevención«, añadió el ministro de Salud entrerriano, Guillermo Grieve, en conferencia de prensa.

La prevención «es responsabilidad de todos», indicó la cartera sanitaria en un comunicado, y resaltó que las medidas deben ser implementadas «de manera constante», ya que la «preocupación es que el 2024 sea otro año epidémico de dengue».

Por eso, el Ministerio de Salud pidió vaciar, limpiar y cubrir recipientes que puedan acumular agua, eliminar criaderos de mosquitos, usar repelentes y ropa clara que cubra brazos y piernas, cambiar el agua de bebederos y desagües de aire acondicionado, cuidar el agua de las piletas, y evitar las plantas en agua.

Además, sugirió colocar mosquiteros en puertas y ventanas, y proteger camas, cunas y cochecitos de bebés con telas mosquiteras o tules.

Situación del dengue en Salta

Un total de 169 casos de dengue se registraron en Salta desde que inició la vigilancia epidemiológica, en septiembre, de los cuales 92 se sumaron durante la última semana, y un 37% de ellos corresponden al departamento Anta, en la región sudeste de la provincia.

El Ministerio de Salud Pública de Salta informó los datos obtenidos por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica, correspondientes a la Semana Epidemiológica 6, que comprende entre el 5 y el 11 de febrero.

Según el informe, desde el inicio de la vigilancia epidemiológica intensificada de síndrome febril agudo inespecífico (SFAI), en septiembre de 2023, se confirmaron 169 casos de dengue en todo el territorio provincial, de los cuales 92 se registraron en la última semana.

De los 169 casos, 77 son autóctonos y 40 se registraron en Anta, 22 en Cafayate, 9 en Capital, 1 en Metán, 2 en Orán y 3 en Rivadavia, mientras que 36 son importados, es decir, que cuentan con antecedentes de viaje y se notificaron en Anta, Capital, General Güemes, San Martín, Metán, Orán y Rivadavia. En tanto, otros 56 casos están en investigación epidemiológica para determinar su origen.

El informe señaló que la edad de las personas afectadas con dengue en Salta es heterogénea y todas presentan una evolución favorable, con cuadros clínicos leves o moderados, sin que hasta el momento se produjeran defunciones.

Los serotipos detectados en los pacientes positivos son DEN1 y DEN2, los mismos que circularon en la provincia de Salta durante el periodo de vigilancia 2022-2023. Además, las autoridades del Ministerio confirmaron el primer caso de chikungunya en una paciente de 13 años, con residencia compartida en Tartagal y General Mosconi, que cursa la enfermedad en su domicilio, con buena evolución.

De la primera etapa de la investigación surge que la persona afectada no registra antecedentes de viaje hacía países con circulación confirmada. El informe del Ministerio de Salud incluye lo sucedido en esta semana epidemiológica con el Covid-19 en la provincia, donde se diagnosticaron 54 nuevos pacientes positivos, con lo que acumulado del año llega a 888 casos.

El departamento en el que más casos hubo desde el inicio de 2024 es Capital, con el 50,8% de las notificaciones de la provincia, mientras que el resto se distribuye en el interior, donde los departamentos más afectados son Anta, Cerrillos, General

Situación del dengue en Córdoba

El Ministerio de Salud de Córdoba informó hoy que en la última semana se registraron 133 nuevos casos de dengue, alcanzando un total de 474 en la temporada -que comenzó en octubre-, a la vez que recomendó intensificar la prevención y la vigilancia de las enfermedades transmitidas por mosquitos y no demorar la consulta al médico.

La Provincia ya lleva realizados 358 operativos de bloqueo de foco ampliados en la capital y el interior provincial, se agregó. Ante esta situación, Ana Willington, directora de Epidemiología, recordó la importancia de realizar una consulta temprana ante la presencia de algunos de los síntomas y sostener las principales medidas de prevención como evitar la picadura del mosquito.

La funcionaria explicó que «tras las lluvias de estos días, se presentan condiciones ideales para el ciclo de vida del mosquito, por lo cual es fundamental revisar nuestras viviendas para eliminar los potenciales criaderos». De los 474 casos reportados en la temporada en Córdoba, 319 son importados y 155 son autóctonos.

Acerca de los importados la cartera de Salud precisó que el 58,3 por ciento (186) registraba antecedentes de viaje a la provincia de Chaco, seguido por Misiones (11,9 por ciento, 38) y Formosa (11,6 por ciento, 37). Además, un 5,6 por ciento (18) registró viajes a otros países, principalmente Paraguay y México.

A la vez que entre los autóctonos, el 52,9 por ciento (82) reportó residencia en la ciudad Capital al momento de la detección; y los restantes (73) se distribuyen en 26 localidades de 10 departamentos de la provincia.

*Con información de Telam