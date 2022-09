Denuncian abandono de un paciente con cáncer en Neuquén

En las últimas horas se estuvo difundiendo el desesperado pedido de ayuda de la familia de un paciente oncológico de Tricao Malal que denuncia por abandono al Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN).

Con el titulo de «Paciente Oncológico abandonado por el ISSN», la publicación en redes sociales de la familia Olate Méndez exige una respuesta urgente ante el incumplimiento de la entrega de la medicación para continuar con el tratamiento médico de Roberto Olate.

Explicaron que Olate es un paciente oncológico de 54 años, oriundo de Tricao Malal, que tiene cáncer de hígado. Su oncólogo le indicó que para el tratamiento de su enfermedad, necesitaba realizar una quimioterapia ambulatoria que consta de cuatro comprimidos de Sorafenib de 200mg por día.

Cintya Olate, hija de Roberto, en diálogo con Río Negro comentó que cuando se les indicó el medicamento se comunicaron con la auditoría médica del ISSN y le confirmaron que la medicación se les iba a entregar durante los tres meses que dura el tratamiento. «Instituto nos autorizó, pero nosotros, mes a mes, tenemos que enviar la receta del pedido médico, el informe médico y todos los estudios que se realice mi papá», agregó.

Cintya expresó que hace 26 días hicieron todo el procedimiento que le indicaron en el ISSN para recibir la medicación, pero siguen en espera. «Ya enviamos la receta para este mes y hasta hoy no tenemos respuesta, ni la medicación», expresó.

Destacó que el tratamiento debe ser continúo, sin ninguna interrupción, por este motivo la familia Olate ha realizado varios reclamos al ver que los comprimidos para el tratamiento se les terminan y no llega otra medicación.

«La semana pasada viajamos a Neuquén, al ISSN para pedir una respuesta y nos dijeron que la droguería es la que no está entregando la medicación», comentó Cintya.

«Nuestro descontento hacia la obra social es porque si ellos vieron hace 26 días que necesitamos la medicación y que la droguería no cuenta con ella, deberían de haber informado con anticipación, habernos dado la opción de reemplazar esta medicación por otra y no fue así. Nosotros cumplimos en tiempo y forma, y no recibimos nada», criticó.

Un pedido de ayuda urgente a la comunidad

Hasta el momento, la familia Olate no recibió otra respuesta por parte del ISSN, razón por la cual tomaron la decisión de difundir en las redes sociales su situación y pedir ayuda urgente a la comunidad.

«Queremos hacer un pedido a la comunidad, si alguien en algún lugar de Neuquén cuenta con la medicación y nos pueda prestar una tableta para que mi papá no corte su tratamiento, nosotros se lo agradeceríamos mucho y no tenemos problema en ir a buscarlo», informó Cintya y agregó «se pueden comunicar al 2948 412476 y la medicación que necesitamos es Sorafenib 200mg«.