Denuncian que un vecino les mató el perro porque estaba peleando con otro, en Neuquén

Una usuaria contó en redes sociales que un vecino apuñaló a su perro luego de que el mismo iniciara una «riña» con otro perro, a través de un portón. El hecho sucedió este miércoles en barrio Cuenca XVI de Neuquén.

La vecina contó en un grupo de Facebook que realizó la denuncia, pero quería hacer pública la situación que sus hijos vivieron al ver cómo su perro fue apuñalado.

También comentó que minutos antes del hecho, su perro se le había escapado y se dirigió al portón de un vecino donde había otro perro. Este encuentro llevó a que ambas mascotas comenzaran a pelear, pero según contó, todo fue «con una reja de por medio» que impedía que la situación empeore.

«Solo los hocicos chocaban no había peligro de muerte para ninguno, como para matarlo», explicó.

Luego relata que su perro de raza pitbull se ha peleado en varias ocasiones con el otro perro, un dogo, y en una ocasión gracias a la intervención de otro vecino pudo salvar a su perro del enfrentamiento, «en esa riña mi perro quedó mordido por todos lados, hinchadísima y perdió un ojo».

También aclaró que ella, al no tener portón, mantenía a su pitbull atado y así evitaba posibles inconvenientes, pero fue un accidente que se haya escapado. Sin embargo, destaca que el otro perro estaba encerrado por lo que no había contacto más que de hocicos y que sus hijos se acercaron enseguida para llevarse a su mascota a la casa pero no pudieron porque el dueño de la casa intervino apuñalando al pitbull.

En este sentido, expresó: «le quitaron la vida de una puñalada sin tratar de separarlos, le quitó la vida frente a mis hijos» y agregó que «dejó que se desangre mientras él con el cuchillo en la mano lavaba con la manguera su vereda para sacar la sangre».

Lo que dijo fiscalía del hecho

La denuncia realizada por la vecina en la comisaría 18, fue derivada a Fiscalía especializada en casos de maltrato animal. Luego de consultar, el fiscal Maxi Breide Obeid explicó que al hombre «se lo demoró y se lo notificó del caso».

Además, dijo que el hecho está en investigación para lograr verificar las circunstancias en la que se dió todo ya que hay dos versiones de lo sucedido.

En este sentido dijo «hasta donde sabemos el perro habría entrado a su propiedad y atacó a su perro».