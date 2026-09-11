Desapareció en el Cervino la ganadora de la 4 Refugios de Bariloche: “Si querés cruzar los dedos por mí, sería genial”

La atleta canadiense Kalie McCrystal que se adjudicó la victoria en la vigésima edición de la 4 Refugios, la carrera de montaña organizada por el Club Andino Bariloche que se llevó a cabo en febrero, desapareció el primero de septiembre en el monte Cervino, una montaña de los Alpes en la frontera entre Suiza e Italia.

Su desafío era ascender y descender el monte por la ruta de la Cresta del León en menos de cinco horas para batir el récord mundial de velocidad en manos de la corredora estadounidense Kraina Andersen.

El último rastro de McCrystal es una fotografía del 1 de septiembre en la que aparece por encima del refugio Capanna Carrel, con pantalones cortos y una chaqueta y una mochila de trail, a casi 4.000 metros de altitud. Los equipos de rescate indicaron que la muchacha vestía de blanco lo que dificulta aún más localizarla en la montaña. Hasta el momento, se hicieron varios viajes con el helicóptero y se intentó localizar su teléfono, pero sin resultados.

Incluso se empleó el sistema RECCO, una tecnología de radar que permite detectar reflectores incorporados en ropa y equipamiento de montaña, y se intentó localizar la señal del celular de la atleta. Ninguna de las acciones arrojó resultados.

La atleta tiene 38 años y es oriunda de Canadá. Foto: gentileza

Días antes de la proeza, la canadiense de 38 años posteó en las redes sociales: «He pasado los últimos días en Cervinia, Italia, preparándome para mi gran objetivo de la temporada: subir y bajar el Cervino en menos de cinco horas por la arista del León (Lion’s Ridge)”. El Matterhorn -conocido en español como Monte Cervino-, con una cumbre de 4.478 metros- presenta un terreno de alta exigencia técnica y condiciones climáticas variables que dificultan las tareas de búsqueda.

En ese mismo posteo, la atleta advirtió: “Sin embargo, hace dos días hubo un desprendimiento de rocas importante en la montaña. No ocurrió en la ruta misma, pero sí lo suficientemente cerca como para evacuar el refugio y suspender las actividades de los grupos guiados. Los días calurosos y las noches de tormenta nunca son buenas noticias para las grandes masas rocosas”.

La atleta tiene 38 años y es oriunda de Canadá. Foto: gentileza

También señaló que “la previsión meteorológica para los próximos días es bastante mediocre, y no me convence la idea de intentar un FKT (tiempo más rápido conocido) en una ruta que está prácticamente cerrada. Aún dispongo de unos 10 días para que las condiciones mejoren y mis pulmones -acostumbrados al nivel del mar- se adapten a la altitud; así que no pierdo la esperanza y no me rindo todavía. Eso sí, si querés cruzar los dedos por mí, sería genial”.

Un grupo de escaladores polacos vieron a McCrystal la tarde del 1 de septiembre, mientras descendían de la montaña cerca del Pic Tyndall. Los equipos de búsqueda y rescate de Italia y Suiza desplegaron una extensa operación aérea y terrestre, rastreando barrancos escarpados, acantilados y tramos de la ruta en todas las laderas de la montaña.

La atleta tiene 38 años y es oriunda de Canadá. Foto: gentileza

Días atrás, los equipos dieron por finalizado el operativo aéreo dedicado. Sin embargo, los guías de montaña que ascienden al Matterhorn de forma cotidiana recibieron instrucciones de mantenerse alertas.

En tanto, Duncan O’Regan, un amigo de McCrystal y corredor de montaña, enfatizó que: “Su objetivo estaba dentro de sus capacidades. Ella realizó cosas mucho más difíciles y este terreno no le resultaba ajeno; se movía con comodidad en él”. Recordó que McCrystal contaba con “muchos años de experiencia en terreno de alta montaña y de carácter técnico”, y que ya había coronado el Matterhorn con anterioridad.

Su trayectoria incluye varios récords en skyrunning tanto en Canadá como en Europa, lo que la posicionaba entre las corredoras de montaña más destacadas del circuito internacional.